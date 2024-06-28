Στην υπογραφή συμφωνίας με τη Stena RoRo για τη μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα αγοράς δύο πλοίων τύπου E-Flexer προχώρησε ο ακτοπλοϊκός όμιλος της Attica Group.

Τα πλοία θα ναυπηγηθούν από τη Stena RoRo στο ναυπηγείο CMI Jinling Weihai της Κίνας και η παραλαβή τους έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Αύγουστο του 2027.

Με μήκος που φτάνει τα 240m, τα δύο νέα πλοία της Attica αποτελούν τα μεγαλύτερα που έχουν παραγγελθεί ποτέ από ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Η μεταφορική ικανότητα 1.500 επιβατών και 3.320 γραμμικών μέτρων γκαράζ (περίπου 200 φορτηγά) ανά πλοίο για την εξυπηρέτηση ΙΧ, φορτηγών και ρυμουλκούμενων οχημάτων, θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική μεταφορική ικανότητα του Ομίλου στις γραμμές της Αδριατικής που θα δραστηριοποιηθούν.

Τα νέα πλοία θα είναι πιστοποιημένα methanol ready και battery ready, με μηχανές οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν με τρεις διαφορετικούς τύπους καυσίμου.

Επίσης, είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής για τη βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση και τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, καθώς και με μία σειρά άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 60% ανά μεταφορικό έργο, συγκριτικά με τα υφιστάμενα πλοία.

Η συμφωνία προβλέπει τη ναυπήγηση από τη Stena RoRo δύο πλοίων, για λογαριασμό της Attica με σύμβαση γυμνής ναύλωσης, για διάστημα 10 ετών και δικαίωμα αγοράς των πλοίων από το τέλος του 5ου έτους ναύλωσης.

Περιλαμβάνει, επίσης, την προοπτική επέκτασης για τη ναυπήγηση από τη Stena RoRo, για λογαριασμό της Attica, επιπλέον δύο πλοίων.

Με τη συμφωνηθείσα μακροχρόνια ναύλωση των δύο νέων πλοίων, ο Όμιλος Attica σχεδιάζει την αναδιάταξη του στόλου, με τελικό σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από την απόσυρση παλαιοτέρων μονάδων και τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των πλοίων είναι προϊόν συνεργασίας της ομάδας της Stena RoRo, στη βάση του επιτυχημένου μοντέλου E-Flexer, με τη ναυπηγική ομάδα της Attica, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και περιβαλλοντικά αποδοτικού πλοίου.

Ο καινοτόμος και σύγχρονος σχεδιασμός των δύο νέων E-Flexer θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών συνεισφέροντας στη συνολική αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Οι πολυτελείς και άνετοι χώροι διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σειράς E-Flexer, ενώ τα υπερσύγχρονα συστήματα πλοήγησης εγγυώνται τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Attica, Πάνος Δικαίος, δήλωσε σχετικά: «Εδώ και τρεις δεκαετίες, ο Όμιλος Attica καινοτομεί μέσα από τον σχεδιασμό και τη ναυπήγηση πρωτοποριακών πλοίων που αποτελούν ορόσημο για τη διεθνή επιβατηγό ναυτιλία, όπως τα πλοία Superfast Ferries που επαναπροσδιόρισαν την ποιότητα και ταχύτητα διασύνδεσης των γραμμών Αδριατικής, τα πλοία Blue Star Delos και Blue Star Patmos, που έχουν αναβαθμίσει την ταξιδιωτική εμπειρία στο Αιγαίο, ενώ τα τρία υπερσύγχρονα Aero Highspeed έχουν ενισχύσει σημαντικά την κίνηση στις γραμμές του Αργοσαρωνικού. Με τη συμφωνία μας με τη Stena RoRo για τη ναύλωση δύο νέων υπερσύγχρονων πλοίων E-Flexer, δημιουργούμε νέα δεδομένα για το σύνολο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, επαναπροσδιορίζουμε την ταξιδιωτική εμπειρία και απαντάμε δυναμικά στις προκλήσεις του αύριο».

Ο κ. Δικαίος πρόσθεσε ότι η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία αποτελεί μονόδρομο συνολικά για τη ναυτιλία, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με αποτέλεσμα τη μείωση του σχετικού κόστους προσαρμογής, π.χ. αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων (ETS), και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πλοίων.

«Τα πλοία E-Flexer έχουν σχεδιαστεί από κοινού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Attica. Με ευέλικτο σχεδιασμό και αντίστοιχη ικανότητα λειτουργίας των μηχανών με διαφορετικά καύσιμα, υβριδική χρήση μπαταρίας καθώς και άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την εξοικονόμηση καυσίμων, τα νέα πλοία θα συμβάλλουν σημαντικά στην πράσινη μετάβαση του Ομίλου Attica, στη γραμμή της Αδριατικής», ανέφερε ο Per Westling, Managing Director, Stena RoRo.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.