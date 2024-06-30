Κρουαζιέρα: Στους 3 κορυφαίους προορισμούς στη Μεσόγειο η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κορυφαίων προορισμών τουρισμού κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), ενώ πέρυσι τα ελληνικά λιμάνια υποδέχθηκαν 7 εκατομμύρια επιβάτες και 5.230 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων.

Παρουσιάζοντας στοιχεία του κλάδου, στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης των Ποσειδωνίων η Μαρία Δεληγιάννη, περιφερειακή διευθύντρια της CLIA για την Ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαίωσε την πληροφορία, τονίζοντας παράλληλα ότι η χώρα μας είναι ένας αγαπημένος προορισμός. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κρουαζιέρα δεν βρίσκεται στην πρώτη επιλογή των Ελλήνων ταξιδιωτών καθώς από τα 31,7 εκατομμύρια επιβάτες διεθνώς, οι Έλληνες αντιστοιχούσαν σε 15.000 περίπου.

Είπε ότι η αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγορά κρουαζιέρας, με 44,2%, στον κόσμο είναι η Καραϊβική, οι Μπαχάμες και η Βερμούδα, ενώ δεύτερη η Μεσόγειος με βασικότερες χώρες κύριας δραστηριοποίησης την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Σε εθνικότητα επιβατών, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ και τη δεύτερη η Ευρώπη, με τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία, που όπως ανέφερε η κ. Δεληγιάννη είναι στην κουλτούρα των συγκεκριμένων χωρών να κάνουν κρουαζιέρα, ενώ έχουν πολλή αγάπη για τη χώρα μας και την ιστορία της. Ακολουθούν ταξιδιώτες επίσης από την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.

H περιφερειακή διευθύντρια της CLIA επεσήμανε την ανάγκη οι εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν τα λιμάνια σε επίπεδο υποδομών και διαχείρισης για την ανάπτυξη του κλάδου που συνεχίζει να είναι ταχέως αναπτυσσόμενος.

Σημειώνεται ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2024 από τους σταθμούς κρουαζιέρας του λιμανιού του Πειραιά διακινήθηκαν συνολικά 54.989 επιβάτες έναντι 36.589 το ίδιο τρίμηνο του 2023, αύξηση 50,3%.

Το 2023 ο κλάδος της κρουαζιέρας από το λιμάνι του Πειραιά σημείωσε σημαντική άνοδο τόσο σε επίπεδο προσεγγίσεων όσο και επιβατικής κίνησης.

Η συνολική διακίνηση επιβατών το 2023 ανήλθε σε 1.484.788 έναντι 880.416 το 2022 καταγράφοντας αύξηση 68,6%. Αυξημένοι κατά 12,3% ήταν και οι κατάπλοι κρουαζιερόπλοιων με 760 κατάπλους έναντι 677 το προηγούμενο έτος. Οι αφίξεις επιβατών από-επιβίβασης (Homeporting) κατέγραψαν αύξηση κατά 110,4% σε σχέση με το 2022 (από 378.899 σε 797.234.

Ο Πειραιάς καλωσόρισε την περασμένη Πέμπτη το κρουαζιερόπλοιο EXPLORA I στην παρθενική επίσκεψή του στο λιμάνι της ελληνικής πρωτεύουσας, που σηματοδοτεί το ντεμπούτο του πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το EXPLORA I είναι το πρώτο από έναν στόλο έξι κρουαζιερόπλοιων της εταιρείας MSC. Το πλοίο θα επισκεφτεί συνολικά 21 ελληνικά λιμάνια εφέτος, με πολλά από τα δρομολόγια να προσφέρουν άνετη επιβίβαση και αποβίβαση στο λιμάνι του Πειραιά.

Μεταξύ των κορυφαίων προορισμών για τους επισκέπτες που θα ταξιδέψουν με το EXPLORA I στην Ελλάδα περιλαμβάνονται τα Κατάπολα (Αμοργός), η Πάρος, η Πάτμος και η Κέρκυρα.

Σε επιτυχημένη πορεία για την ανάπτυξη του κλάδου βρίσκεται και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αφού έως το τέλος του 2024 αναμένεται να υποδεχθεί συνολικά 82 κρουαζιερόπλοια.

Την περασμένη Πέμπτη το λιμάνι της συμπρωτεύουσας έκανε ημερήσιο ρεκόρ αφίξεων επιβατών με την άφιξη δύο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του έδεσε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο, το «Norwegian Getaway», της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., μήκους 326 μέτρων, μαζί με το «Celebrity Infinity», της Celebrity Cruises.

Σύμφωνα με την εταιρεία ΟΛΘ, το ρεκόρ αφίξεων επιβατών και πληρώματος τη συγκεκριμένη ημέρα έφθασε τις 10.000 άτομα.

Αναπτυσσόμενος κλάδος

Σύμφωνα με την Clia η κρουαζιέρα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του τουρισμού παγκοσμίως αφού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2023 ταξίδεψαν με κρουαζιερόπλοια 31,7 εκατ. επιβάτες αύξηση 7% σε σχέση με το 2019.

Το 2024 αναμένεται αύξηση 9% σε σχέση με πέρυσι, όπου οι επιβάτες θα φτάσουν τα 34,7 εκατ. επιβάτες παγκοσμίως, ενώ αναμένονται 37,1 εκατ. το 2025, 38,8 το 2026 και 39,7 το 2027, όταν το 2019 ο αριθμός αυτός έφτανε τα 30 εκατομμύρια.

Η δημοφιλία της κρουαζιέρας έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ως ιδανικός τρόπος διακοπών, κάτι που έχει επίπτωση στη χωρητικότητα των πλοίων και τις κλίνες. Από το 2024 έως το 2028 αναμένεται μία αύξηση 10% στις κλίνες.

Το 35% των πλοίων είναι κάτω από 1.000 κλίνες και είναι η συντριπτική πλειοψηφία του στόλου σήμερα. Το 10% των κρουαζιερόπλοιων είναι από 1.000 έως 1.999 κλίνες, το 28% από 2.000 έως 2.999, το 15% από 3.000 έως 3.999 και το 12% από 4.000 κλίνες και άνω. Έως το 2028 θα έχουν υπάρξει μικρές αλλαγές με μία μικρή πτώση στα πλοία κάτω των 1.000 κλινών και μία μικρή αύξηση στα πλοία με περισσότερες από 4.000 κλίνες.

H CLIA εκπροσωπεί σήμερα 303 κρουαζιερόπλοια που ανήκουν σε 55 εταιρείες κρουαζιέρας, που αποτελούν το 55%του κλάδου παγκοσμίως.

Στο τομέα της ναυπηγικής δραστηριότητας το 94% των κρουαζιερόπλοιων παγκοσμίως χτίζονται στην Ευρώπη.

Όπως έχει αναφέρει η διευθύντρια ανατολικής Μεσογείου της CLIA στην Ελλάδα Μαρία Δεληγιάννη όλοι οι φορείς θα πρέπει να καταδείξουν την προσφορά του κλάδου στην ευρωπαϊκή οικονομία και στον ναυπηγικό κλάδο.

Είπε επίσης ότι από το 2024 έως το 2028 θα έχουμε 56 νεότευκτα κρουαζιερόπλοια που θα αντιπροσωπεύουν 40 δισ. δολ. σε αξία και που όλα θα πάνε στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Πρόσθεσε επίσης ότι εφέτος στο βιβλίο παραγγελιών είναι να παραδοθούν 8 νέα κρουαζιερόπλοια που χτίστηκαν σε ευρωπαϊκές γιάρδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

