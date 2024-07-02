Τα προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα θα συνεχιστούν και το γ' τρίμηνο, λέει ο CEO της Maersk

Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι για μεταφορές και επιχειρήσεις, καθώς τα προβλήματα για τα κοντέινερς που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα θα συνεχιστούν και το γ' τρίμηνο του έτους, δήλωσε ο CEO της δανέζικης ναυτιλιακής εταιρείας Maersk.

Η Maersk, όπως και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει αλλάξει ρότα στα πλοία της τα οποία περνάνε από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ώστε να αποφύγει τις επιθέσεις των Χούθι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κάθε ταξίδι να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές των ναύλων.

"Οσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση τόσο περισσότερο τα κόστη μας θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα" ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Maersk, επικαλούμενη δήλωση του CEO της εταιρείας, Vincent Clerc σε πρόσφατη διαδικτυακή συνάντηση με πελάτες.

"Δεν ξέρουμε ακόμη τι ποσό από αυτά τα κόστη θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε ούτε για πόσο διάστημα. Τα υψηλότερα ναύλα που βλέπουμε στην παρούσα φάση έχουν προσωρινό χαρακτήρα" δήλωσε ο Clerc.

