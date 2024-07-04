Στο Gov.gr Wallet η Ασφαλιστική Ικανότητα των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ

Διαθέσιμη είναι από σήμερα στο Gov.gr Wallet, στο ψηφιακό πορτοφόλι, η Ασφαλιστική Ικανότητα με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιου Πετραλιά και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνου Τσακλόγλου (ΦΕΚ Β’ 3802/01.07.2024), οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να προσθέτουν στο Gov.gr Wallet εύκολα και άμεσα την ασφαλιστική ικανότητά τους. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν στο ψηφιακό τους πορτοφόλι την ασφαλιστική ικανότητα των μελών της οικογένειας τους, τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα σε αυτούς, όπως για παράδειγμα τα παιδιά τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολίτης:

Αρχικά επιλέγει από τη λίστα με τα διαθέσιμα έγγραφα του Gov.gr Wallet την «Ασφαλιστική Ικανότητα».

Στη συνέχεια καταχωρίζει το ΑΜΚΑ του. Αν επιθυμεί να προσθέσει την ασφαλιστική ικανότητα έμμεσου μέλους, καταχωρίζει και το ΑΜΚΑ του μέλους.

Ακολούθως του αποστέλλεται κωδικός μιας χρήσης (OTP – One Time Password) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο emep.gov.gr, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλισμένοι του e-EΦΚΑ θα έχουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους, μέσω του Gov.gr Wallet, την πληροφορία της ασφαλιστικής ικανότητας των ιδίων και των έμμεσων μελών που ασφαλίζονται από αυτούς, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτής, ώστε να προβαίνουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή της. Για κάθε ασφαλιστική ικανότητα που έχει προσθέσει ο χρήστης στην εφαρμογή λαμβάνει σχετική ειδοποίηση 8 ημέρες πριν τη λήξη της. Επιπλέον, ο πολίτης έχει πρόσβαση σε στοιχεία της ασφαλιστικής του κάλυψης, όπως ποιος είναι ο Ασφαλιστικός Φορέας και αν είναι άμεσο ή έμμεσο μέλος.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία της Ασφαλιστικής Ικανότητας αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του wallet.gov.gr. Η Ασφαλιστική Ικανότητα αποτελεί το όγδοο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη διαθέσιμα τα εξής έγγραφα: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto) και η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

