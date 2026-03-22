Timelapse χάρτη με το ιρανικό μπλόκο στο Στενό του Ορμούζ την περασμένη ημέρα έδωσε στη δημοσιότητα ο επενδυτικός οργανισμός HFI Research (High Fraction Inventory Research) και το marine traffic. Αυτή τη στιγμή, η εικόνα στον Κόλπο του Ομάν και έξω από το Στενό θυμίζει ένα απέραντο, πλωτό «πάρκινγκ» από ατσάλι.

Εκατοντάδες φορτωμένα τάνκερ περιμένουν να περάσουν, ενώ στο Στενό η κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, που ξεκίνησε μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει την πιο σοβαρή συμφόρηση και διακοπή στη διεθνή ναυτιλία των τελευταίων δεκαετιών και κρίση στην παγκόσμια οικονομία.

Απάντηση στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για το Στενό έδωσε η Τεχεράνη, δια του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια. Στο τελεσίγραφο 48 ωρών που έδωσε ο Τραμπ το Σάββατο, απειλεί να «ισοπεδώσει» τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς του Ιράν αν δεν ανοίξουν αμέσως το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

