Εξαίρεση 60 ημερών από τον νόμο Jones: Κίνηση Τραμπ για να ανακοπεί η άνοδος των τιμών ενέργειας

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη μια εξαίρεση διάρκειας 60 ημερών από τους κανονισμούς ναυτιλίας του νόμου Jones, προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραδόσεις καυσίμων και λιπασμάτων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες τιμές και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να εκδώσει μια εξαίρεση διάρκειας 60 ημερών από τον νόμο Jones αποτελεί ακόμη ένα βήμα για τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων διαταραχών στην αγορά πετρελαίου, καθώς ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να επιτυγχάνει τους στόχους της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει σε κρίσιμους πόρους όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα λιπάσματα και ο άνθρακας να ρέουν απρόσκοπτα προς τα λιμάνια των ΗΠΑ για εξήντα ημέρες, ενώ η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των βασικών αλυσίδων εφοδιασμού μας», πρόσθεσε η ίδια.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας ενέχουν σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές τους θα διατηρούν τα καύσιμα προσιτά για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η σύγκρουση ουσιαστικά κλείνει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η σύγκρουση έχει επίσης διαταράξει την προμήθεια λιπασμάτων, κάτι που αποτελεί σοβαρή ανησυχία για τον αγροτικό τομέα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον νόμο Jones, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μεταξύ αμερικανικών λιμανιών πρέπει να διακινούνται με πλοία που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, να φέρουν αμερικανική σημαία και να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε Αμερικανούς.

Η απαίτηση αυτή περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που είναι διαθέσιμα για εγχώριες μεταφορές, ωστόσο υποστηρίζεται από τα συνδικάτα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η προσωρινή άρση του μέτρου θα επέτρεπε σε ξένα πλοία να μεταφέρουν φορτία μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, μειώνοντας ενδεχομένως το κόστος μεταφοράς και επιταχύνοντας τις παραδόσεις. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος στις τιμές στα πρατήρια θα είναι πιθανότατα περιορισμένος.

Πηγή: skai.gr

