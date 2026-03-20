Αύξηση της κίνησης κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια το 2025

Σημαντική αύξηση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη χρονιά τη δυναμική της χώρας ως έναν από τους πλέον σημαντικούς προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΙΜΕ, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια, έναντι 5.490 αφίξεων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,7%.

Ως προς την επιβατική κίνηση, αυτή ανήλθε το 2025 σε 8.415.713 επιβάτες, έναντι 7.927.709 επιβατών το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 6,2%. Σύμφωνα με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος «η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη προτίμηση των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας και των επιβατών για ελληνικούς προορισμούς, οι οποίοι συνδυάζουν ισχυρή τουριστική ταυτότητα, πολιτιστική κληρονομιά και ελκυστικούς θαλάσσιους προορισμούς».

Όπως προκύπτει από τα ίδια στατιστικά στοιχεία, τα λιμάνια που αποτελούν διαχρονικά σημαντικούς κόμβους για τη διεθνή αγορά κρουαζιέρας, είναι μεταξύ άλλων ο Πειραιάς, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο και η Ρόδος. Αυξημένη όμως ήταν η κίνηση και στους υπόλοιπους ελληνικούς λιμένες, που αποδεικνύει πως υπάρχει διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας άρα και στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Όπως αναφέρει η Ένωση Λιμένων Ελλάδος «η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού. Η συνεχιζόμενη αύξηση της κίνησης καταδεικνύει τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων, των τοπικών αρχών και των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας».

Ως προς τη νέα τουριστική σεζόν, οι κρατήσεις παρουσιάζονται με διαφορετικό πρόσημα για τα ελληνικά λιμάνια, παρατηρώντας μετατόπιση των κρουαζιερόπλοιων προς τα δυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΙΜΕ.

