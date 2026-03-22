Με βιτριολικό τρόπο απάντησε στην έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για βοήθεια στο Στενό του Ορμούζ ο Γάλλος στρατηγός εν αποστρατεία Ζερόμ Ρισού μιλώντας σε γαλλικό δίκτυο.

🫢



JOURNALIST: Trump wants help from Europe to open Strait of Hormuz



FRENCH GEN. RICHOUX: …He can go F*ck himself. pic.twitter.com/BBU4a2PZ8v March 22, 2026



«Έβγαλε τα μάτια του μόνος του... Ήθελε να εισβάλει σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Γροιλανδία, όχι πολύ καιρό πριν. Και τώρα, οι παλιοί του φίλοι, τους οποίους δεν συμβουλεύτηκε, τους οποίους περιφρόνησε, ειδικά τους Βρετανούς, του λένε ‘’το θυμούμαστε αυτό’’. Και τώρα μας χρειάζεται; Ειλικρινά, να πάει να γ….ει!» δήλωσε καυστικά ο Ρισού.



Την Τρίτη 17 Μαρτίου Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ξεκάθαρα: «Η Γαλλία δεν είναι μέρος της σύγκρουσης και δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες».



Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε έντονα τη Γαλλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι «δεν βοηθούν» παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ τους προστάτευσαν στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

