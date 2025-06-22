Στον Θάλαμο Επιχειρήσεων ο Β. Κικίλιας με την ηγεσία του Λιμενικού – Σε πλήρη ετοιμότητα το Υπουργείο Ναυτιλίας

Στον Θάλαμο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και σύσσωμη η ηγεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ υπήρξαν επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών πλοίων που βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στη ναυτιλιακή κοινότητα εστάλη επείγουσα γραπτή ενημέρωση – η πέμπτη κατά σειρά – με σύσταση παραμονής σε ασφαλές λιμάνι ή αγκυροβόλιο γειτονικών χωρών, μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό πως το ιρανικό κοινοβούλιο αποφάσισε να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

