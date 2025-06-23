Η ΟΛΠ Α.Ε., με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, υποδέχθηκε την 18η Ιουνίου στο λιμάνι του Πειραιά το ιστορικό ιστιοφόρο «Nave Italia», το οποίο παρέμεινε ελλιμενισμένο στην Προβλήτα της Κρουαζιέρας έως το τέλος της εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμένα,το πλοίο φιλοξένησε παιδιά και νέους με ψυχικές και συναισθηματικές δυσκολίες, στο πλαίσιο μιας μοναδικής θεραπευτικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας εν πλω.

Πιστή στις αξίες της συμπερίληψης, της προσφοράς και της κοινωνικής συνοχής, η ΟΛΠ Α.Ε. στηρίζει τη σπουδαία αυτή δράση, παρέχοντας διάφορες διευκολύνσεις. Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 18 Ιουνίου, το πλοίο επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την εμβληματική σημασία της αποστολής του «Nave Italia» και τιμώντας την ελληνοϊταλική συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το «Nave Italia», ένα ιστιοφόρο τύπου brig, μήκους 61 μέτρων και επιφάνειας ιστίων 1.300 τ.μ., θεωρείται το μεγαλύτερο πλοίο της κατηγορίας του παγκοσμίως και ανήκει στο ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό από το 2007. Η λειτουργία του τελεί υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος «Tender to Nave Italia», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε από το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό και το Yacht Club Italiano.

Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει έως 22 επισκέπτες επιπλέον του πληρώματος και λειτουργεί ως ένας μοναδικός χώρος υλοποίησης ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, το πλήρωμα του Ναυτικού, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη επιστημονική και παιδαγωγική ομάδα του Ιδρύματος, υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα θαλάσσιας θεραπείας (adventure therapy), ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, το πνεύμα ομαδικότητας και την ψυχική ενδυνάμωση παιδιών και νέων που βιώνουν ψυχοκοινωνικές προκλήσεις.

Η αποστολή του «Nave Italia» συνοψίζεται στην προώθηση μιας αυθεντικής κουλτούρας ένταξης και σεβασμού προς τη διαφορετικότητα, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την εξάλειψη των προκαταλήψεων και την ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας.

Η ΟΛΠ Α.Ε., στηρίζοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, παραμένει ενεργός συμμέτοχος στη συλλογική μετάβαση προς μια πιο συμπεριληπτική, δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.