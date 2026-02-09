Οι ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποιητική οδηγία προς τα πλοία υπό αμερικανική σημαία, συνιστώντας τους να τηρούν τις μέγιστες δυνατές αποστάσεις από τα ιρανικά χωρικά ύδατα κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από το περιστατικό παρενόχλησης σκάφους την περασμένη εβδομάδα.

Σε ναυτιλιακή οδηγία που εξέδωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, αναφέρεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν διαχρονικά ταχύπλοα και ελικόπτερα για επιχειρήσεις κατάληψης, ενώ επιχειρούν να εξαναγκάσουν εμπορικά πλοία να εισέλθουν στα χωρικά ύδατα του Ιράν με πιο πρόσφατο καταγεγραμμένο περιστατικό αυτό της 3ης Φεβρουαρίου 2026.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη εμπορική αρτηρία για τις εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής παγκοσμίως, την οποία η Τεχεράνη απειλεί κατά καιρούς να αποκλείσει σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

«Κατά τη διέλευση προς ανατολικά στα Στενά του Ορμούζ, συνιστάται στα πλοία να κινούνται πλησίον των χωρικών υδάτων του Ομάν», αναφέρει το υπουργείο. Παράλληλα, τονίζεται ότι τα πλοία θα πρέπει να «παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».



Πηγή: skai.gr

