Ομάδα οπλισμένων σκαφών επιχείρησε να αναχαιτίσει πλοίο 16 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, ανακοίνωσε την Τρίτη ο βρετανικός Οργανισμός Ναυτιλιακού Εμπορίου (UKMTO).

Σύμφωνα με τον UKMTO, το περιστατικό σημειώθηκε στον εισερχόμενο Διάδρομο Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (Traffic Separation Scheme) των Στενών του Ορμούζ και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία, πολλά μικρά οπλισμένα σκάφη επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με το πλοίο μέσω ασυρμάτου VHF, ωστόσο εκείνο αγνόησε τις εκκλήσεις να σταματήσει και συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη πορεία του.

Αργότερα την Τρίτη, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμους Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι πλοίο εισήλθε στα ιρανικά χωρικά ύδατα χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες άδειες, δέχθηκε προειδοποίηση και αποχώρησε από την περιοχή «χωρίς να σημειωθεί κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό ασφαλείας».

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και, μέσω αυτού, με την Αραβική Θάλασσα.

Τα περισσότερα από τα μέλη του OPEC, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω των Στενών, κυρίως προς την Ασία.

Τρία πλοία, δύο το 2023 και ένα το 2024, έχουν κατασχεθεί από το Ιράν κοντά ή εντός των Στενών. Ορισμένες από τις κατασχέσεις ακολούθησαν αμερικανικές κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που συνδέονταν με το Ιράν.



