Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ξεκίνησαν οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Belharra, FDI HN «Νέαρχος», του Πολεμικού Ναυτικού.

Δοκιμάζονται τα συστήματα πρόωσης, ασφάλειας και οι κύριοι αισθητήρες του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες.

Προγραμματίζεται εκπαίδευση του πληρώματος λίγο πριν την παράδοση της φρεγάτας στα ναυπηγεία Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της δεύτερης ελληνικής Belharra, της φρεγάτας FDI HN «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησαν χθες, Τέταρτη 4 Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνουν πηγές της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group, σε αυτή τη φάση δοκιμάζονται τα συστήματα που αφορούν κυρίως στην πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες ενώ τεστάρονται και οι κύριοι αισθητήρες της φρεγάτας.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι λίγο πριν την παράδοση της φρεγάτας, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του πληρώματος στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Οι δοκιμές στη φρεγάτα «Νέαρχος» προχωρούν, έως τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Δείτε τη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία από την πρώτη δοκιμή:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.