Εσθονία: Κατάσχεση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ύποπτου για λαθρεμπόριο

Οι εσθονικές αρχές επιβιβάστηκαν και κατάσχεσαν την Τρίτη ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε υπό σημαία Μπαχαμών στα χωρικά ύδατα της Εσθονίας, το οποίο, όπως είπαν, μπορεί να συνδέεται με λαθρεμπόριο από τη Νότια Αμερική.

Την Τρίτη στις 5:10 μ.μ., προσωπικό του Συμβουλίου Φορολογίας και Τελωνείων, μιας ειδικής μονάδας της αστυνομίας και του ναυτικού κατέσχεσαν το φορτηγό πλοίο "Baltic Spirit", που έπλεε υπό σημαία Μπαχαμών κοντά στο Naissaar, ένα νησί στη βόρεια ακτή της Εσθονίας. Το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία.

"Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι το πλοίο μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για λαθρεμπόριο", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Φορολογίας και Τελωνείων (MTA).

Η ειδική μονάδα της αστυνομίας K-Commando επιβιβάστηκε στο πλοίο χρησιμοποιώντας ελικόπτερο και στη συνέχεια κατέλαβε το πλοίο για να επιτρέψει στο τελωνειακό συμβούλιο να πραγματοποιήσει έλεγχο.

Το πλήρωμα του πλοίου δεν προέβαλε αντίσταση, ανέφερε το MTA.

Το πλοίο ταξίδευε από τον Ισημερινό προς την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας όταν ακινητοποιήθηκε. Εισήλθε σε εσθονικά ύδατα για ανεφοδιασμό. Κατά τη στιγμή του αρχικού τελωνειακού ελέγχου, το πλοίο βρισκόταν σε επίσημο αγκυροβόλιο.

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει το Εσθονικό Ναυτικό, το πλοίο δεν αποτελεί μέρος του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ούτε υπόκειται σε κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης" διευκρίνισε η MTA.

"Αυτό δεν ήταν πλοίο του σκιώδους στόλου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ούτε ήταν πλοίο υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς, το επίκεντρο της επιχείρησης ήταν η πιθανότητα λαθρεμπορίου", εξήγησε ο επικεφαλής της μονάδας K-Commando, Μάρεκ Άας.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν υποψίες ότι υπήρχαν ναρκωτικά στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ο Άας είπε ότι η έρευνα θα διευκρινίσει τις λεπτομέρειες.

Το φορτηγό πλοίο, μήκους 188 μέτρων, θα παραμείνει αρχικά στην περιοχή αγκυροβολίου, αλλά αργότερα θα κατευθυνθεί στο λιμάνι για πιο εμπεριστατωμένη επιθεώρηση.

"Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν πρόκειται για μικρό πλοίο. Έχει μεγάλο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία πρέπει να επιθεωρηθούν όλα. Επομένως, η επιχείρηση συνεχίζεται" τόνισε ο Εσθονός αξιωματούχος.

Το "Baltic Spirit" έχει πλήρωμα 23 ατόμων και όλοι ήταν πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Εκτιμάται ότι 50 άτομα από διάφορες εσθονικές υπηρεσίες συμμετείχαν στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Συμβούλιο Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής, τη Διοίκηση Μεταφορών, τον Κρατικό Στόλο και το Συμβούλιο Φορολογίας και Τελωνείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.