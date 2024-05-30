Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Σημαντικά αυξημένη θα είναι η συμμετοχή των κινεζικών εταιρειών στα φετινά Ποσειδώνια, όπως ανέφερε ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια ΑΕ, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη του μεγάλου αυτού ναυτιλιακού γεγονότος.

Η Κίνα επιστρέφει φέτος δριμύτερη, με αύξηση της συμμετοχή της κατά 50% καθώς οι κινεζικές εταιρείες που θα δώσουν το "παρών" ανέρχονται σε 180. Ακολουθεί η Τουρκία με, επίσης, αυξημένη τη φετινή της συμμετοχή κατά 10%.

Επιπλέον, μεταξύ των διεθνών παρουσιών, σημαντικά αυξημένες συμμετοχές προέρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δέκα εταιρείες, και από την Ινδία, με οκτώ εταιρείες. Σημειώνεται πως τα φετινά Ποσειδώνια φιλοξενούν 23 εθνικά περίπτερα και 2030 εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Από τους 96 νέους ή επιστρέφοντες εκθέτες -που επανήλθαν έπειτα από μακρά απουσία-, οι 25 προέρχονται από την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει μια ανεξάντλητη πηγή κατασκευαστών εξοπλισμού και παροχών υπηρεσιών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως εξήγησε ο κ. Βώκος.

Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια ΑΕ

«Το συνολικό έσοδο για τη χώρα υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια ΑΕ, Θεόδωρος Βώκος, στο περιθώριο της Συνέντευξης Τύπου για την έκθεση Ποσειδώνια 2024, μίλησε αποκλειστικά στο skai.gr για τη σημασία της αύξησης των ξένων συμμετοχών.

«Φέτος θα έχουμε τα μεγαλύτερα Ποσειδώνια στη μέχρι τώρα ιστορία τους. Θα είναι τα μεγαλύτερα σε έκταση, καθότι έχουμε καταλάβει όλο το εκθεσιακό κέντρο. Θα είναι και τα μεγαλύτερα σε διάρκεια γιατί πλέον διαρκούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Θα προσελκύσουμε 40.000 συμμετέχοντες, εκθέτες, επισκέπτες, δημοσιογράφους. Σε αυτό θα προσθέσω και τους ξένους κατασκευαστές που έχουν έρθει στην Ελλάδα και στήνουν τα περίπτερα τους. Αυτοί οι 40.000 άνθρωποι θα ξοδέψουν στη χώρα μας. Το συνολικό έσοδο για τη χώρα υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ και πιθανώς να φτάσει τα 90 εκατ. ευρώ γιατί πολλοί από αυτούς αποφασίζουν να συνεχίσουν και τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Άρα, έρχονται για την έκθεση για πέντε μέρες. Με άλλα λόγια είναι εκθεσιακοί τουρίστες, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερη δαπάνη κατά κεφαλήν από τον απλό τουρίστα, καθώς συμμετέχουν και σε επαγγελματικές συναντήσεις, κάνουν τραπέζια, οργανώνουν συσκέψεις και οι ίδιοι μπορεί να μείνουν περισσότερες μέρες και για διακοπές και πιθανώς να φέρουν και την οικογένειά τους. Συνεπώς, είναι αυτό που λέμε ότι ο εκθεσιακός τουρισμός πρέπει να είναι στόχος της χώρας μας, γιατί δημιουργεί τετραπλάσια έσοδα από τον απλό τουρισμό.

Η αύξηση των ξένων συμμετοχών από την Κίνα κατά 50%, αλλά και από πολλές άλλες χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία και η Ινδία που κάνει μια δυνατή εμφάνιση φέτος, δείχνει ότι η ελληνική ναυτιλία όχι απλώς παραμένει παγκόσμια, αλλά παραμένει ηγέτιδα. Όλες αυτές οι αγορές θεωρούν απαραίτητο να έρθουν στην Ελλάδα, να συναντηθούν με τις ελληνικές ναυτιλιακές, προκειμένου να συζητήσουν πιθανές συνεργασίες με άλλες εταιρείες, αλλά και γεωστρατηγικούς στόχους.»

Δρ. Γεώργιος Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

«Δεν είναι η Κίνα η μεγαλύτερη ναυτιλία στη χώρα»

Ο Δρ. Γεώργιος Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr τόνισε τη σημασία αλληλεπίδρασης ελληνικών και ξένων συμμετοχών με στόχο την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι για παράδειγμα η δυσκολία εύρεσης νέου ανθρώπινου δυναμικού.

«Πάνω από 2.000 εκθέτες. Κάθε χρόνο μεγαλώνουμε. Δεν χωράμε πλέον στον χώρο που έχουμε. Είναι καλό για να βλέπει η Ευρώπη πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία μας. Είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο. Είπαν κάποιοι πως είναι η Κίνα. Δεν είναι. Εμείς μιλάμε μόνο για ποντοπόρο ναυτιλία. Είναι ευκαιρία να έρθουν εδώ όλοι για να ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα προβλήματα που θα έχουμε. Το ανθρώπινο δυναμικό παραδείγματος χάριν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να φέρουμε τους νέους πίσω στη θάλασσα».

«Η ναυτιλία στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και απασχόλησης»

Τέλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε μεταξύ άλλων:

Με τις διμερείς αυτές συναντήσεις, θα μας δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις επί επίκαιρων ναυτιλιακών θεμάτων, να εμβαθύνουμε τη διμερή μας συνεργασία, να προάγουμε την ελληνική ναυτιλία και το ελληνικό maritime cluster. [...]

Εφαρμόζουμε διαχρονικά ένα πλέγμα μέτρων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και στη διατήρηση της αντίστοιχης τεχνογνωσίας, εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε, μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και σε συνεργασία με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), στην ανάπτυξη εφαρμογής για την ψηφιοποίηση της αίτησης Νηολόγησης των πλοίων ποντοπόρου ναυτιλίας την οποία θα παρουσιάσουμε, για πρώτη φορά δημοσίως, στο περίπτερο του Υπουργείου Ναυτιλίας τη Δευτέρα μετά τα επίσημα εγκαίνια. Μέσω αυτής της εφαρμογής θα εκδίδεται πλέον ψηφιακά το έγγραφο εθνικότητας των ποντοπόρων πλοίων μας.

Η ναυτιλία στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και απασχόλησης.

