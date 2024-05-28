Η Κίνα ζήτησε να τερματισθούν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και να διασφαλισθεί εκεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα Τρίτη στο Πεκίνο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι με τον ομόλογό του της Υεμένης. Η κινεζική οικονομία πλήττεται από τις επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή.

Ο Ουάνγκ δήλωσε πως η Κίνα είναι έτοιμη να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στο θέμα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Εξάλλου η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διαβουλεύσεις για ναυτιλιακές υποθέσεις στη διάρκεια των οποίων οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο και να διαχειρισθούν τους κινδύνους, ανακοινώθηκε επίσης σήμερα από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα δήλωσε πως οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις την περασμένη Παρασκευή σχετικά με την κατάσταση της ναυσιπλοΐας, συμφώνησαν να διατηρήσουν την επικοινωνία και να αποφύγουν παρεξηγήσεις και εσφαλμένους υπολογισμούς.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πάντως ότι το Πεκίνο εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την ανάμιξη των ΗΠΑ και τις προκλήσεις σε γειτονικά ύδατα, και κάλεσε την Ουάσινγκτον να μην επεμβαίνει σε διενέξεις ανάμεσα στην Κίνα και γείτονές της ούτε «να χρησιμοποιεί τη θάλασσα για να ελέγξει την Κίνα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να υποστηρίζουν «δυνάμεις που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν», διεμήνυσε το κινζεικό υπουργείο.

Η Κίνα κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην μεροληπτούν στη Νότια Σινική Θάλασσα, αφού η Ουάσινγκτον επεξέτεινε το Μάρτιο μια συμφωνία ασφαλείας με τις Φιλιππίνες ώστε να περιλάβει επιθέσεις εναντίον της ακτοφυλακής της χώρας αυτής της νοτιοανατολικής Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.