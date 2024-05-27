Με περισσότερα από 5.500 πλοία, οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν πάνω από το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, καθιστώντας τη χώρα τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, πάνω από το 60% της ναυτιλίας που ελέγχεται από την ΕΕ ανήκει σε ελληνικά συμφέροντα, ενώ η ναυτιλία συμβάλλει τα μέγιστα για την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων.

Ο ελληνόκτητος στόλος αυξάνεται και ανανεώνεται διαρκώς, ενώ είναι ενεργειακά αποδοτικός και εξοπλισμένος με περιβαλλοντικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο στόλο, με ικανότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στον κόσμο.

«Η Ναυτιλία των Ελλήνων συνεχίζει να δημιουργεί, να εξελίσσεται, να επενδύει, να ηγείται, με πίστη και τιμή στη ναυτοσύνη μας και τη ναυτιλιακή μας παράδοση. Πάντα ποντοπόρος. Πάντα πρωτοπόρος» τονίζει προλογίζοντας την έκθεση, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.



Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας

Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν πάνω από το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε όρους χωρητικότητας, καθιστώντας την Ελλάδα, τη μεγαλύτερη σε όρους πλοιοκτησίας χώρα στον κόσμο. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, παρουσιάζοντας σταθερή ανάπτυξη. Την τελευταία μάλιστα δεκαετία η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, που αποτελείται από 5.543 πλοία, έχει αυξηθεί κατά 53,5%.

Ο ελληνόκτητος στόλος είναι επίσης ο μεγαλύτερος cross-trader στον κόσμο, καθώς διακινεί φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε ποσοστό πάνω από 98% της χωρητικότητάς του. Αυτό το χαρακτηριστικό της ελληνικής ναυτιλίας, μαζί φυσικά με τη συνολική μεταφορική ικανότητα που διαθέτει, την καθιστούν απόλυτα απαραίτητη για το παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, υπάρχουν περίπου 4.700 εταιρείες στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, που κατέχουν 3,6 πλοία κατά μέσο όρο και σχεδόν 2.500 ιδιοκτήτες πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου με 5 πλοία κατά μέσο όρο υπό τον έλεγχό τους.

Σήμερα, τα ελληνικά πλοία υπό παραγγελία ανέρχονται σε 384, με συνολική χωρητικότητα 34 εκατομμυρίων dwt, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική άνοδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σε σχέση με το 2023, τα πλοία υπό παραγγελία το 2024, είναι περισσότερα κατά 60% ως προς τον αριθμό και κατά 79% ως προς τη χωρητικότητα, ενώ σε σύγκριση με το 2021, είναι σχεδόν 4 φορές περισσότερα ως προς τον αριθμό και πάνω από 2 φορές σε όρους χωρητικότητας.

Η μέση χωρητικότητα ενός ελληνόκτητου υπό ναυπήγηση πλοίου σήμερα, είναι 88.748 dwt σε σύγκριση με 62.237 dwt για τον παγκόσμιο στόλο.

Τα υπό παραγγελία πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών δεν είναι όμως μόνο μεγαλύτερα, αλλά είναι επίσης εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας περιβαλλοντικά συστήματα.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε έναν ολοένα και πιο σύγχρονο και περιβαλλοντικά φιλικό στόλο.

Αναφορικά με τις συνολικές εκπομπές GHG το 2022, η διεθνής ναυτιλία αντιπροσώπευε μόλις το 1,4% των παγκόσμιων εκπομπών, πετυχαίνοντας μείωση του ποσοστού της από το 1,8% όπου βρισκόταν κατά το προηγούμενο έτος. Παρά το τεράστιο μεταφορικό έργο που επιτελεί, οι παγκόσμιες εκπομπές GHG από τη ναυτιλία, αντιστοιχούν σε ένα μικρό μόλις κλάσμα των εκπομπών πολλών εθνικών οικονομιών, ακολουθώντας μάλιστα, πτωτική τάση.

