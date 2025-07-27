Οι Χούθι θα στοχεύουν όλα τα πλοία που ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με ισραηλινά λιμάνια

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι θα στοχεύσουν όλα τα πλοία που ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με ισραηλινά λιμάνια, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Οι ναυτιλιακές εταιρείες που δεν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας θα δεχθούν επίθεση ανεξάρτητα από τον προορισμό τους», σημείωσαν οι Χούθι.

Πηγή: skai.gr

