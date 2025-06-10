Γιώργος Οικονόμου: «Βγάζω χρήματα για να αγοράζω τέχνη»

Αν δείτε τον Γιώργο Οικονόμου να κυκλοφορεί στην πόλη σας, μπορεί φυσικά να υποθέσετε ότι ταξιδεύει για να κλείσει άλλη μια συμφωνία στην ιστορική ναυτιλιακή του καριέρα.

Αλλά μπορεί να κάνετε λάθος.

Μια μακρά αναζήτηση

Ο Έλληνας δισεκατομμυριούχος δήλωσε στο TradeWinds σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη ότι το 90% των ταξιδιών του αυτές τις μέρες είναι είτε για αναψυχή είτε για το δεύτερο πάθος του εκτός ναυτιλίας: τον κόσμο της τέχνης.

Ο Οικονόμου έχει περάσει από την ερασιτεχνική του ενασχόληση με τις αγορές έργων τέχνης γύρω στο 1986 στο να γίνει σήμερα ένας σημαντικός συλλέκτης και ευεργέτης.

Έχει το δικό του μουσείο στην Αθήνα και γκαλερί στο όνομά του στο μουσείο Tate Modern στο Λονδίνο και στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Πράγματι, όταν ο Οικονόμου συνάντησε πρόσφατα το TradeWinds για καφέ στο Upper East Side του Μανχάταν, βρισκόταν στην πόλη για δημοπρασίες έργων τέχνης, όπως κάθε άνοιξη και φθινόπωρο εδώ και χρόνια.

Ο Οικονόμου ανέφερε: «Ασχολούμαι πολύ με τις τέχνες και μου αρέσει. Έχω ξοδέψει πολλά χρήματα για την τέχνη και δίνω πολλά χρήματα ως ευεργέτης. Έτσι, αν ταξιδεύω, τα τελευταία 10 ή 12 χρόνια το 90% είναι για την τέχνη ή για προσωπικούς λόγους και μόνο το 10% για επαγγελματικούς λόγους».

Συνεχίζει δυναμικά στον κλάδο της ναυτιλίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ηλικία 72 ετών, ο Οικονόμου δεν έχει αποσυρθεί καθόλου από τη ναυτιλία, με σημαντικές συμμετοχές σε bulkers, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο ίδιος δήλωσε στο TradeWinds ότι δεν θα τα παρατήσει «μέχρι να αρρωστήσω πολύ ή να πεθάνω».

Αλλά όπως και στη ναυτιλία, η θέση του στον καλλιτεχνικό τομέα δεν καρποφόρησε χωρίς επιμονή.

«Ξεκίνησα με περίπου 400.000 δολάρια το 1986. Αυτά τα χρήματα δεν ήταν αρκετά για να αγοράσω τέχνη, οπότε έπρεπε να επενδύσω σε πλοία», είπε χαριτολογώντας.

Στην πραγματικότητα, ο Οικονόμου χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αγοράσει ελληνική τέχνη. Με τον καιρό, όμως, δεν έμεινε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα και αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τη συλλογή.

Στη συνέχεια, ο Οικονόμου στράφηκε στην αγορά γερμανικής τέχνης που δημιουργήθηκε μεταξύ του Α' και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με καλύτερα αποτελέσματα.

Έπειτα, προχώρησε στην αγορά σύγχρονων έργων που φιλοτεχνήθηκαν μετά το 1950 και προέρχονταν από διάφορες χώρες, αλλά κυρίως από τις ΗΠΑ.

Ο Οικονόμου ίδρυσε τη Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, ένα μικρό μουσείο στο Μαρούσι, κοντά στα γραφεία της εταιρείας του.

«Κάθε χρόνο, από το 2011 περίπου, έχουμε μια έκθεση με έναν σημαντικό καλλιτέχνη τον Ιούνιο. Είναι ανοιχτή για το κοινό τις καθημερινές», δήλωσε ο Οικονόμου.

Στη συνέχεια, υπάρχουν οι γκαλερί της Tate και της Met, όπου η πτέρυγα Michael D Rockefeller Wing άνοιξε ξανά μετά από ανακαίνιση την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

«Ο Γιώργος Οικονόμου, μαζί με τη σύζυγό του Κυβέλη, ανέλαβαν ηγετική δέσμευση για την υποστήριξη της ανακαίνισης», ανέφεραν οι Times.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσό της δωρεάς δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η Met έχει αναγνωρίσει τη συνεισφορά τους μεταξύ άλλων μεγάλων δωρητών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πολυετούς μεταμόρφωσης της πτέρυγας.

Ένα πράγμα που αποφεύγει ο Οικονόμου, ωστόσο, είναι να βάλει μια τιμή στην αξία των έργων τέχνης που κατέχει.

«Για μένα, η τέχνη είναι ένα πάθος. Δεν πρέπει να θεωρείται ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων», τόνισε.

«Θα πρέπει να θεωρείται ως χόμπι και ως πάθος. Αν ψάχνετε για μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, επιλέξτε κάτι άλλο», επεσήμανε.

Πώς συγκρίνει την τέχνη με τη ναυτιλία

Ο Οικονόμου δήλωσε ότι η ναυτιλία είναι και αυτό πάθος του, φυσικά. Αλλά δεν μοιάζουν τα δύο πάθη, γιατί το ένα έχει να κάνει με την ομορφιά και το άλλο με το χρήμα.

«Εγώ βγάζω τα χρήματα για να αγοράσω την τέχνη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

