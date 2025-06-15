Λογαριασμός
Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Βουλιαγμένη 

Οι 5 επιβαίνοντες (Έλληνας πιλότος και 4 αλλοδαποί) βγήκαν με ίδιες δυνάμεις από τη θάλασσα και είναι καλά στην υγεία τους

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από αναφορές ότι ιδιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σε θαλάσσιο χώρο στη μαρίνα της Βουλιαγμένης, κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο ελικοδρόμιο της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Δείτε τη στιγμή του συμβάντος

Οι 5 επιβαίνοντες (Έλληνας πιλότος και 4 αλλοδαποί) βγήκαν με ίδιες δυνάμεις από τη θάλασσα και είναι καλά στην υγεία τους.


 

