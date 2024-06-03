«Έπεσαν οι υπογραφές» για πρόθεση συνεργασίας Ελλάδας, Γαλλίας σε θαλάσσιο τομέα

Δήλωση προθέσεων για συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, και ο Γάλλος Υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων και Βιοποικιλότητας, κ. Hervé Berville.

Η σχετική δήλωση υπεγράφη, σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει τα εξής πεδία συνεργασίας:

-Διαβουλεύσεις των δύο μερών, σε τακτική βάση, αναφορικά με την προετοιμασία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς το 2025 (Νίκαια Γαλλίας, 9-13 Ιουνίου 2025).

Σημειώνεται πως η Γαλλία και η Ελλάδα συνεργάζονται για τη διεύρυνση της συμμαχίας υπέρ ενός μορατόριουμ ή μιας προληπτικής παύσης της εξόρυξης βαθέων υδάτων, καθώς και για την προώθηση των διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συνθήκη καταπολέμησης της ρύπανσης από πλαστικά και για την υλοποίηση του στόχου προστασίας των ωκεανών, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των δικτύων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Οι δύο χώρες συνεργάζονται για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του τομέα της θαλάσσιας οικονομίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

-Διαβουλεύσεις για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, μέσω: ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τις άδειες παραγωγής (τιμή, διαδικασία ανάθεσης) και αναζήτησης διμερών σχεδίων ένταξης και βιομηχανικής συνεργασίας για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων, σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα.

-Αναζήτηση δυνατοτήτων για κοινές δράσεις ή επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και συνεργασία για την προσαρμογή των ελληνικών και γαλλικών λιμένων στα ευρωπαϊκά και διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα (παροχή καυσίμων, εξηλεκτρισμός κ.λπ.). Οι παραπάνω πρωτοβουλίες προωθούνται, με βάση τους στόχους που αποφασίστηκαν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την απo-ανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών.

Οπως αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας η συνεργασία των δύο χωρών στα παραπάνω θέματα - αναλόγως της διαθεσιμότητας των πόρων - μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών, με την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων και την ανταλλαγή μεθόδων και εργαλείων, με την κινητοποίηση κάθε χρήσιμου/σχετικού εταίρου για την ανάπτυξη και την επίτευξη έργων συνεργασίας, κ.λπ.

Πηγή: skai.gr

