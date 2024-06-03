Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα Δευτέρα αμέσως μετά τα εγκαίνια της Έκθεσης «Ποσειδώνια 2024», θα πραγματοποιηθεί, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η επίσημη παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την ψηφιοποίηση της αίτησης νηολόγησης των ποντοπόρων πλοίων (niologio.gov.gr).

Η παρουσίαση θα γίνει από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, η οποία και θα παραλάβει συμβολικά το πρώτο ψηφιακό Έγγραφο Εθνικότητας για τη νηολόγηση πλοίου της εταιρείας της στο ελληνικό νηολόγιο. Ψηφιακά θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η νέα εφαρμογή, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ναυτιλιακής κοινότητας, μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις διαδικασίες νηολόγησης. Ενδυναμώνει, επίσης, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας αλλά και την προσπάθεια προσέλκυσης πλοίων στο νηολόγιο.

Η εφαρμογή niologio.gov.gr είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα ψηφιοποίησης των διαδικασιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και γίνεται πράξη στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής αφορά στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης του Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου, μετά τη νηολόγηση του.

Συγκεκριμένα, το Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου, παράγεται αυτοματοποιημένα και χορηγείται στην πλοιοκτήτρια εταιρία άμεσα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε ψηφιακή μορφή. Το Έγγραφο Εθνικότητας υπογράφεται ψηφιακά και φέρει μοναδικό QRCode για την άμεση επαλήθευση της γνησιότητάς του από κάθε αρμόδια Αρχή σε όλο τον κόσμο.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής, όπως επίσης και ο καθορισμός των νομικών και ναυτιλιακών παραμέτρων αυτής, πραγματοποιήθηκε από τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

