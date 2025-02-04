Παραγγελία έως 10 πλοίων διπλού καυσίμου από τον Γ. Οικονόμου

Στην παραγγελία neo-panamax containers συνολικού ύψους πέριξ του 1,4 δισ. δολ. φέρεται να προχωρά ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου.

Σύμφωνα με παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, η TMS του Γ. Οικονόμου προχώρησε σε συμφωνία με τα κινεζικά ναυπηγεία Zhoushan Changhong International για την κατασκευή έως 10 πλοίων, διπλού καυσίμου LNG, μεταφορικής ικανότητας 11.400 teu.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TradeWinds, η TMS έχει ήδη αναθέσει στο κινεζικό ναυπηγείο την κατασκευή 6 νεότευκτων. Η συμφωνία, περιλαμβάνει option για την κατασκευή επιπλέον 4 πλοίων.

Παράγοντες της ναυπηγικής αγοράς εκτιμούν πως η TMS θα καταβάλλει περίπου 140 εκατ. για κάθε πλοίο. Σε ό,τι αφορά την παράδοσή τους υπολογίζεται μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2027 και του τέλους του 2028.

Το κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong θα κατασκευάσει τα containers στις εγκαταστάσεις που μισθώνει από το Jinhai Intelligent Manufacturing.

Σύμφωνα με το TradeWinds η επενδυτική διάθεση του Γ. Οικονόμου δεν σταματάει στις νέες αυτές παραγγελίες. Η εταιρεία του, TMS, φέρεται να είναι σε συνομιλίες και με άλλα κινεζικά ναυπηγεία για νέες παραγγελίες, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης πως ο Γ. Οικονόμου επέστρεφε στην αγορά των containers τον Νοέμβριο του 2024 με την παραγγελία τεσσάρων scrubber πλοίων, μεταφορικής ικανότητας 7,900-teu, από τα ναυπηγεία Shipbuilding & Construction της Νότιας Κορέας. Η συγκεκριμένη συμφωνία σήμανε την επιστροφή του Γ. Οικονόμου στον κλάδο ύστερα από 4 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.