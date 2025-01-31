Πρόγραμμα επιθεώρησης ξεκίνησε η ρωσική κυβέρνηση, για να ελέγξει την κατάσταση του στόλου των δεξαμενόπλοιων της χώρας μετά από μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα, που σχετίζεται με δεξαμενόπλοια, δήλωσε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Οι αρχές στη νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την περιοχή, αφού το πετρέλαιο από δύο παλιά δεξαμενόπλοια που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια καταιγίδας τον Δεκέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλης πετρελαιοκηλίδας.

Το δεξαμενόπλοιο Volgoneft 212 κόπηκε στη μέση στο στενό του Κερτς, μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Αζόφ, ενώ το Volgoneft 239 προσάραξε 80 μέτρα (87 γιάρδες) από την ακτή κοντά στο λιμάνι Taman στο στενό.

Τα πλοία ηλικίας άνω των 50 ετών μετέφεραν συνολικά περίπου 9.200 μετρικούς τόνους (62.000 βαρέλια) πετρελαϊκών προϊόντων και η διαρροή ήταν μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή εδώ και χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.