Επίσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησε την Τρίτη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την κυρία Γκιλφόιλ υποδέχθηκε θερμά ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ενώ ήταν προγραμματισμένο να την ξεναγήσει στο πλοίο Hellas Liberty.

Το Hellas Liberty, αρχικά γνωστό ως «SS Arthur M. Huddell», είναι ένα ιστορικό πλοίο τύπου Liberty που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με την παράδοσή του να χρονολογείται στις 18 Δεκεμβρίου 1943.

Το πλοίο, που ονομάστηκε προς τιμήν του Αμερικανού συνδικαλιστή Άρθουρ Μ. Χάντελ, είχε πολυετή πορεία, λειτουργώντας αργότερα (από το 1956) και ως μεταφορικό καλωδίων για την AT&T. Το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα και μετατράπηκε στο πλωτό μουσείο «Hellas Liberty» το 2010. Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Πειραιά, αποτελώντας σύμβολο για την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Πηγή: skai.gr

