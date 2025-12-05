Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου MV Bobic (IMO 9317781), σημαίας Μπαρμπέιντος, ανέφερε ότι δέχεται επίθεση με πυροβολισμούς και καταδιώκεται από 15 σκάφη στη θέση 12°50 Ν - 043°12 Α και 14 NM από την ακτή της Υεμένης.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το πλοίο που διέσχιζε το στενό του Bab el-Mandeb δέχτηκε επίθεση από πειρατές.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού, το πλοίο καταδιώχθηκε από μικρότερα σκάφη που άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Diaplous Group ανέφερε ότι το πλοίο δέχτηκε δύο φορές επίθεση και οι ένοπλοι φρουροί που επέβαιναν σε αυτό ανταπέδωσαν τα πυρά. Ανέφερε επίσης ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, σημειώνει το Associated Press.

Το Bab el-Mandeb συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, χωρίζοντας την αφρικανική ήπειρο από την Αραβική Χερσόνησο.

Η περιοχή είχε δεχτεί επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και αύξηση της πειρατείας από τη Σομαλία. Ωστόσο, οι Χούθι έχουν σταματήσει τις επιθέσεις τους, από την έναρξη της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

