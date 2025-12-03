Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων

Ολοκληρώθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων και άλλες διατάξεις», το οποίο και εισάγεται αύριο στην ολομέλεια, για συζήτηση και ψήφιση.

«Προχωρούμε σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, που θωρακίζει την ασφάλεια της ακτοπλοΐας, προστατεύει το περιβάλλον και στηρίζει έμπρακτα και τις νησιωτικές κοινωνίες», είπε, κλείνοντας τη συζήτηση, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Στον πυρήνα της νέας ρύθμισης, είπε ο κ. Γκίκας, βρίσκεται η ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας, με συντονισμένες διαδικασίες επιθεωρήσεων, αξιολόγηση περιστατικών και διαχείρισης κινδύνων και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας για επιβάτες, πληρώματα και εργαζόμενους στους λιμένες.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επανέλαβε ότι η Εποπτική Μονάδα δεν θα υποκαταστήσει το επιχειρησιακό έργο του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής. «Αντιθέτως, θα λειτουργεί υποστηρικτικά, ενισχύοντας τον σχεδιασμό, δημιουργώντας ενιαία πρότυπα και εξασφαλίζοντας συνεχή ροή πληροφόρησης και αξιολόγησης κινδύνου. Κρίσιμες υπηρεσίες», ανέφερε ο κ. Γκίκας, «δεν εμποδίζονται στο έργο τους από τη δημιουργία της ΕΜΑΛΠ αλλά θα υπάρχει συντονισμένη συνεργασία, για την τήρηση των προτύπων και κανονιστικών πλαισίων».

«Το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα σύγχρονο πλαίσιο εποπτείας ικανό να θωρακίσει και τις λιμενικές υποδομές, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία συνολικά της ελληνικής ναυτιλίας», δήλωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας και πρόσθεσε ότι ο νέος φορέας που θα δημιουργηθεί θα ασκεί κεντρική παρακολούθηση στους λιμένες και στα πλοία με την καίρια συνδρομή του Λιμενικού, προκειμένου να τηρείται η νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και δικαιωμάτων του κοινού που αξιοποιεί τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τις μετακινήσεις του.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, επιδιώκεται και ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των ιδιωτικοποιημένων Λιμένων, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας των ακτοπλοϊκών μεταφορών, καθώς και η διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού εντός του λιμενικού οικοσυστήματος των ιδιωτικοποιημένων λιμένων, αλλά και του ευρύτερου εθνικού λιμενικού συστήματος.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης επισήμανε ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από πολλές ασάφειες που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση αρμοδιοτήτων. «Ύστερα από πεντέμισι χρόνια μεταβατικής λειτουργίας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ) και πάντως χωρίς καμία θεσμική προετοιμασία, χωρίς αποσαφήνιση ρόλων και με καταφανή σύγκρουση αρμοδιοτήτων, το υπό εξέταση νομοσχέδιο επανιδρύει την διάδοχο της ΔΑΛ, την Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων (ΕΜΑΛΠ) που αντί να ξεκαθαρίσει, θολώνει, κατά την άποψή μας, ακόμη περισσότερο το τοπίο και επιτείνει τη σύγχυση αρμοδιοτήτων», δήλωσε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

«Όσο πιο πολύ εξετάζουμε τις ρυθμίσεις, τόσο πιο καθαρά φαίνεται ότι η ΕΜΑΛΠ δεν είναι ούτε μία μεταρρύθμιση, αλλά ούτε και απάντηση σε υπαρκτά προβλήματα», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και επισήμανε: «Ο φορέας που υποτίθεται ότι δημιουργείται για τα λιμάνια της χώρας, αποκλείεται από τον έλεγχο των ιδιωτικοποιημένων λιμένων. Δεν έχει εξουσία εκτελεστικής δράσης, δεν έχει κυρωτικές αρμοδιότητες, δεν έχει εποπτικό ρόλο ουσίας. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς εκεί όπου η δημόσια εποπτεία είναι απαραίτητη. Στα μεγάλα λιμάνια δηλαδή που λειτουργούν υπό καθεστώς παραχώρησης».

«Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων ελέγχου σε μια επιτροπή εποπτείας που θα αναφέρεται απευθείας στον υπουργό Ναυτιλίας και στον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα σχέδια υπαρχόντων αλλά και μελλοντικών επενδυτών που προγραμματίζονται σε λιμάνια και υδατοδρόμια», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης και πρόσθεσε ότι «αφού διεκπεραίωσε τον ρόλο της η Δημόσια Αρχή Λιμένων, με την παράδοση των λιμανιών της χώρας στους παραχωρησιούχους, ήρθε η ώρα της μετεξέλιξής της σε μία απλή επιτροπή εποπτείας. Οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν την εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 352/2017 και περιορίζεται ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων -αρκεί ο έλεγχος των λιμανιών και των πλοίων να γίνεται μέσω των όρων που έχουν επιβάλει οι παραχωρησιούχοι».

«Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα ανερμάτιστο και παράλογο νομοθετικό κατασκεύασμα που το μόνο που θα κάνει είναι να έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται στα ευρωπαϊκά φόρουμ ως προς τη Δημόσια Αρχή Λιμένων υποκριτικά και από την άλλη να μη θίξει κανένα από τα κακώς κείμενα, να μην εξασφαλίσει, δηλαδή, τον έλεγχο των δημοσίων λειτουργιών που έχουν τα λιμάνια -και τα ιδιωτικοποιημένα και να μη ιδιωτικοποιημένα- και που το κράτος οφείλει να έχει αυξημένου κύρους και εξουσίας θεσμούς για να περιφρουρεί αυτή τη δημόσια λειτουργία των λιμανιών που, ούτως ή άλλως, υπάρχουν είτε είναι ιδιωτικοποιημένα είτε όχι», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Θοδωρής Δρίτσας.

«Η προσπάθεια που γίνεται δεν είναι ουσιαστική, διότι έχει υπερσυγκέντρωση εξουσιών, εν ου παικτοίς, από τον ίδιο τον Υπουργό, απέναντι σε φλέγοντα και καίρια ζητήματα», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας και προειδοποίησε ότι η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών θα δημιουργήσει λιμάνια δύο ή και τριών κατηγοριών. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είπε ότι το κάθε λιμάνι πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την τοπική κοινωνία, «να είναι καλαίσθητο, με προδιαγραφές αυστηρές, για να είναι κοντά στον περιβάλλοντα χώρο» και όχι ένα λιμάνι που θα «ασχημαίνει μια περιοχή με σκουριασμένα κοντέινερ, στοιβαγμένα μόνο και μόνο για τη μείωση του κόστους».

«Είναι απαραίτητη η διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων της ΕΜΑΛΠ, ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με το Λιμενικό Σώμα», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Κομνηνός Δελβερούδης.

«Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ενιαία εποπτεία, ωστόσο ο τρόπος που στήνεται αυτός ο νέος φορέας υπονομεύει ακριβώς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που υποτίθεται ότι υπηρετεί», είπε, τέλος, η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.