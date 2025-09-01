Για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τα εισιτήρια, τα περάσματα τουρκικών βαρκών στις ελληνικές θάλασσες αλλά και για την ανανέωση του Λιμενικού για τη φύλαξη των συνόρων, μίλησε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ακτοπλοϊκή περίοδος. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια προσπάθεια οργανωμένη να εντείνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και τους προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας - τουριστικά, ακτοπλοϊκά, ανοιχτά, κλειστά, παντόφλες, σε πορθμεία, σε κεντρικά λιμεναρχεία - ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να συμβεί κάτι», ανέφερε αρχικά.

«Η εξυπηρέτηση των πολιτών και οι προσπάθειες που πρέπει να κάνει το Λιμενικό, ώστε να στηρίζονται και να ενημερώνονται σωστά, είναι το μέλημά μας. Είπα, η ασφάλεια πρώτα», συνέχισε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στο σχέδιο για τα «πράσινα» πλοία και τη μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

«Ανακοίνωσα μέσα στο καλοκαίρι 300 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο συν 700 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 1 δισ. συνολικά ώστε να ανανεωθούν τα πλοία της ακτοπλοΐας επιτέλους μετά από πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έρχεται να βοηθήσει με ένα δάνειο χαμηλότοκο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες στον χώρο να ανανεώσουν τα πλοία, κάνοντάς τα πιο πράσινα, πιο μεγάλα, πιο γρήγορα, πιο ασφαλή και να καίνε οικολογικό καύσιμο», όπως υπογράμμισε κάνοντας λόγο για ποιοτική αύξηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και του τουρισμού.

Ως προς τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι αποφεύχθηκε η αύξηση 15% στις τιμές τους, κυρίως λόγω της κυβερνητικής πρωτοβουλίας να μειώσει κατά 50% τα λιμενικά τέλη, κάτι που οδήγησε σε ένα υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών με μειώσεις έως και 32% σε ταχύπλοα, όπως είπε. «Οι μειώσεις αυτές αφορούν την οικονομική θέση. Να θυμίσω επίσης ότι δώσαμε 40 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο για τους νησιώτες μας. Δηλαδή δώσαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του αντιτίμου του εισιτηρίου να μετακινηθούν από και προς τα νησιά τους».

«Επίσης, με τον διαγωνισμό που κάναμε για τις άγονες γραμμές για τα επόμενα 4 χρόνια, θα έχουμε δωρεάν εισιτήρια 2 φορές την εβδομάδα για καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, ΑμεΑ και τους συνοδούς τους. Θα έχουμε δωρεάν εισιτήρια για όλα τα παιδάκια και τις ομάδες ερασιτεχνικού αθλητισμού από όλα τα νησιά για όλα τα νησιά, 50% μείωση για τους τρίτεκνους, δωρεάν για τους λιμενικούς και γενικά προσπαθούμε να μειώνουμε περαιτέρω τις τιμές των εισιτηρίων».

Παράλληλα, ο υπουργός μίλησε και για τη βελτίωση των υποδομών σε βασικά λιμάνια που ζητούν πλοίαρχοι και ακτοπλόοι, με τον ίδιο να σημειώνει πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τον ρυθμό που έχουν προχωρήσει τα έργα υποδομής στα νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.

«Έχουμε μεγαλύτερα πλοία, χρειαζόμαστε καλύτερα λιμάνια. Έχουμε πολύ τουρισμό και yachting, θέλουμε να πάρουμε λεφτά από αυτόν τον ξένο κόσμο, αλλά δεν έχουμε τις μαρίνες που θέλουμε ούτε στην Αττική ούτε στα νησιά», δήλωσε χαρακτηριστικά και μίλησε για μονάδες και εργοστάσια αφαλάτωσης που είναι απαραίτητα για την πρωτογενή παραγωγή.

Όσον αφορά τα περάσματα τουρκικών βαρκών στις ελληνικές θάλασσες, ο κ. Κικίλιας τόνισε:

«Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι λέει κανείς. Στα νησιά των Κυκλάδων οι τουρκικές τράτες δεν ψαρεύουν, αλλά κάνουν αβλαβή διέλευση. Δηλαδή πάνε οι τράτες αυτές όπως έχουν δικαίωμα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αγοράζουν γόνο στη Μάλτα και την Ιταλία και γυρίζουν πίσω στα τουρκικά ιχθυοτροφεία. Ότνα έχει κακό καιρό, μπαίνουν σε κόλπους και όρμους για να προστατευθούν. Το ελληνικό Λιμενικό τούς παρακολουθεί».

«Στο ανατολικό Αιγαίο η κατάσταση δεν είναι ίδια. Εκεί από το 2017, που είχαμε την περίπτωση ομηρείας των δυο στρατιωτών μας, ενδώσαμε έναντι της διαπραγμάτευσης αυτής για ένα χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πώς ψαρεύανε οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή. Άρα από εκείνη τη χρονολογία μέχρι σήμερα υπάρχει μόνιμη διαμάχη σε ένα καθεστώς το οποίο τότε πέρασε την επιτρεπόμενη γραμμή του πού είναι τα χωρικά ύδατα κι αν τουρκικές τράτες πλησιάζουν στη δική μας θαλάσσια ζώνη και ψαρεύουν ή όχι».

«Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των συνόρων»

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ανανέωση του Λιμενικού με σκοπό τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, με τον εξοπλισμό σύγχρονων σκαφών.

«Μιλάμε για 2 μεγάλα σκάφη συν δυο ανοιχτής θαλάσσης που θα μπορούν να επιχειρήσουν και στη Μεσόγειο. Για μικρά καταδιωκτικά σκάφη του Λιμενικού και όλον τον εξοπλισμό, όπως drone, σένσορες, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Μελετούμε με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης τη δυνατότητα να έχουμε ένα ψηφιακό κέντρο σαν το War Room της Πολιτικής Προστασίας», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

