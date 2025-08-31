Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν 2 πλοία στο λιμάνι

Τη στιγμή που δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατέγραψε βίντεο που παρουσιάζει το thespro.gr

Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, η Λιμενική Αρχή της Ηγουμενίτσας ενημερώθηκε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων σε ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο έσπασαν οι δυο αριστεροί κάβοι του, με αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετατοπιστεί και να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρική πλευρά άλλου επιβατηγού, ενώ τα δύο πλοία βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι εσωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα, διαπιστώθηκαν μικρές υλικές ζημιές και στα δύο πλοία. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους των δύο πλοίων μέχρι την προσκόμιση των σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

