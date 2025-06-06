«Σήμερα από τη Στυλίδα στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η αναβάθμιση των λιμένων στο κέντρο της χώρας αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα, τόσο μέσω της σύμβασης παραχώρησης λιμανιών στον ιδιωτικό τομέα όσο και με την ενίσχυση των κρατικών λιμένων», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 5 Ιουνίου, στο λιμάνι της Στυλίδας, όπου σηματοδοτήθηκε η επίσημη έναρξη των εργασιών του έργου «Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης λιμένα Στυλίδας», συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ.

Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας, το λιμάνι της Στυλίδας θα αναβαθμιστεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης με φορέα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική και το ΤΑΙΠΕΔ. «Είμαι σε θέση να ανακοινώσω την επέκταση του έργου με προσαύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να προχωρήσουν επιπλέον παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Η γεωγραφική θέση της περιοχής, με άμεση πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την αξία αυτής της επένδυσης. Όταν λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι και δίκτυα συγκλίνουν, η προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία πολλαπλασιάζεται» ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Συγχαρητήρια σε όλους τους τοπικούς φορείς που συνέβαλαν στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου, στους συναδέλφους μου Χρήστο Σταϊκούρα, Γιάννη Οικονόμου και Γιώργο Κοτρωνιά, στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, στο ΤΑΙΠΕΔ και στο Λιμενικό Ταμείο».

Το έργο περιλαμβάνει:

Εκβάθυνση του διαύλου και της λιμενολεκάνης σε έκταση περίπου 175 στρεμμάτων.

Διεύρυνση του διαύλου πυθμένα στα 70 μέτρα.

Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας του λιμένα, μέσω της ολοκληρωμένης εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και του προσβάσιμου διαύλου. Τα νέα βάθη θα είναι συμβατά με τον στόχο υποδοχής μεγαλύτερων πλοίων, ενισχύοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εντός του διαύλου. Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και του διαύλου ναυσιπλοΐας θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του λιμένα, συμβάλλοντας άμεσα στη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, την προσέλκυση φορτίων, και, συνεπώς, στην οικονομική αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας και την ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη.

Το έργο υλοποιείται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με φορέα διαχείρισης το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, με διάρκεια υλοποίησης οκτώ (8) μηνών. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Υπουργείο ευθύνης, χρηματοδοτεί παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας σε 13 λιμένες συνολικού προϋπολογισμού 57.031.551 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές Φθιώτιδας, Χρήστος Σταϊκούρας, Ιωάννης Οικονόμου και Γεώργιος Κοτρωνιάς, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Φθιώτιδας, κ.κ. Συμεών, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Διοικητής της 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Ανάδοχος του έργου, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, Ιωάννης Πρεμέτης και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών αρχών.



