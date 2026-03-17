Το Ιράν και το Ιράκ διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με την άδεια διέλευσης ιρακινών πετρελαιοφόρων μέσω του στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Πετρελαίου του Ιράκ, Χαγιάν Αμπντούλ-Γκάνι, όπως σημειώνει το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων.

«Υπάρχει επικοινωνία με το Ιράν σχετικά με την άδεια διέλευσης ορισμένων ιρακινών πετρελαιοφόρων», δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου.

Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ έχει μειωθεί σε 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράκ προσπαθεί να ξαναρχίσει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού Κιρκούκ-Τσεϊχάν προς την Τουρκία.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, ως αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου και οι οποίες στοίχισαν τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει τεράστια διαταραχή στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και έχει οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι το στενό αποκλείστηκε μόνο για πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους, σημειώνει ο Guardian.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ένα πετρελαιοφόρο με προορισμό το Πακιστάν διέσχισε το στενό του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ορισμένα ινδικά και κινεζικά, καθώς και ιρανικά πετρελαιοφόρα, διέσχισαν το στενό.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποκλείσει την αποστολή πολεμικών πλοίων στο στενό, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «ένα πολύ κακό μέλλον» εάν τα μέλη του δεν βοηθήσουν στην επαναλειτουργία της ζωτικής αυτής θαλάσσιας οδού.

Πηγή: skai.gr

