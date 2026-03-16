Τζιτζικώστας: Σοκ στην παγκόσμια οικονομία αν συνεχιστεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας είχε σειρά θεσμικών συναντήσεων εργασίας στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του χαρτοφυλακίου του, μεταξύ των οποίων και με τον Αμερικανό υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, με τον οποίο συζήτησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους τρόπους συνεργασίας, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Ο Επίτροπος ήταν κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Τράπεζας, που φέτος είχε θέμα «Transforming Transportation 2026». Στη διάσκεψη που διοργάνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα για τις μεταφορές συμμετείχαν υπουργοί, αναπτυξιακές τράπεζες και φορείς του μεταφορικού τομέα, για να συζητήσουν πώς τα συστήματα μεταφορών μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Κεντρικό θέμα ήταν οι επενδύσεις στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, «που αποτελεί άλλωστε και κεντρική πολιτική του Επιτρόπου», όπως σημειώνεται.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στον τομέα των μεταφορών και συγκεκριμένα είπε:

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και πυροδότησε μια ιστορική αναδιαμόρφωση των εμπορικών διαδρόμων. Και σήμερα, η κρίση στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας που πλήττει τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον συνεχιστεί θα προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση. Σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διέρχεται από την περιοχή. Οποιαδήποτε διαταραχή επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας, το κόστος μεταφοράς και τις αλυσίδες εφοδιασμού σε πολλές ηπείρους. Γενικότερα, δε, περίπου το 80 % του παγκόσμιου εμπορίου κατ' όγκο και πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου σε αξία κινείται αεροπορικώς. Όταν διαταράσσονται οι διάδρομοι μεταφορών, ο πληθωρισμός αυξάνεται, η βιομηχανική παραγωγή επιβραδύνεται και οι θέσεις εργασίας τίθενται σε κίνδυνο. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από στρατηγικό ανταγωνισμό, κλιματικούς κλυδωνισμούς και οικονομικό κατακερματισμό, η ανθεκτικότητα των μεταφορών έχει καταστεί ζήτημα οικονομικής ασφάλειας».

Αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα της συνδεσιμότητας, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία:

- Η βελτίωση της συνδεσιμότητας των μεταφορών κατά 10% μπορεί να αυξήσει το εμπόριο έως και κατά 15%.

- Κάθε 1 δισ. δολάρια που επενδύονται σε υποδομές μεταφορών μπορεί να δημιουργήσει έως και 20.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευών, της εφοδιαστικής και της μεταποίησης.

- Οι διάδρομοι μεταφορών συνδέουν τους γεωργούς με τις αγορές, τους εργαζομένους με τις θέσεις εργασίας και τις περιφέρειες με τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους διαδρόμους, περισσότερες διαδρομές και περισσότερες συνεργασίες», υπογράμμισε ο Επίτροπος και αμέσως προσέθεσε: «Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιούμε έναν από τους πιο φιλόδοξους μετασχηματισμούς στον τομέα των μεταφορών παγκοσμίως. Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών συνδέει 424 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, 329 λιμάνια, 38 μεγάλα αεροδρόμια και δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής. Συνολικά, αντιπροσωπεύει πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές μεταφορών σε ολόκληρη την ήπειρο. Σήμερα, επεκτείνουμε τους διαδρόμους του Δικτύου πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, στα Δυτικά Βαλκάνια, στις ανατολικές χώρες και στην ευρύτερη γειτονία μας».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, που επέτρεψαν την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών ύψους άνω των 260 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας πως εναλλακτικοί διάδρομοι πρέπει να υπάρχουν προτού ανακύψουν κρίσεις. Σημείωσε πως η ΕΕ επενδύει στη συνδεσιμότητα και μέσω της «Global Gateway» κινητοποιεί έως και 300 δισ. ευρώ παγκοσμίως μέχρι το 2027 για διαδρόμους μεταφορών που συνδέουν την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία και την Αφρική, φέρνοντας το παράδειγμα του διαδρόμου μέσω Κασπίας, που συνδέει Ευρώπη και Ασία, αλλά και τους δώδεκα στρατηγικούς διαδρόμους μεταφορών για τη στήριξη της αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Τζιτζικώστας είχε συνάντηση με τη διοίκηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, και πραγματοποίησε συσκέψεις εργασίας με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Atlantic Council Fred Kemp, τον επικεφαλής της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιναύαρχο, Thomas Allan, τη διευθύνουσα σύμβουλο της Global Business Travel Association (GBTA), Suzanne Neufang, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της U.S. Travel Association, Geoff Freeman, και τον γενικό διευθυντή του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας Paschal Donohoe.

Επίσης, συναντήθηκε με τους 27 πρέσβεις της ΕΕ στην Ουάσιγκτον, αλλά και με Έλληνες ομογενείς, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης.

Ο κ. Τζιτζικώστας πραγματοποίησε, τέλος, επίσκεψη στη Joby Aviation, που είναι αμερικανική εταιρεία, η οποία αναπτύσσει ηλεκτρικά ιπτάμενα ταξί (eVTOL) και συμμετείχε σε προσομοίωση πτήσης, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

