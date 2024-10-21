Το Ιράν παρέκαμψε τα Στενά του Ορμούζ και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά για εξαγωγή πετρελαίου τον νέο τερματικό σταθμό Jask στον Κόλπο του Ομάν.

Στοιχεία από την εταιρεία συμβούλων Kpler έδειξαν ότι το Dune 318.000 dwt της National Iranian Tanker Co, κατασκευής του 2013, φόρτωσε εκεί 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού στις 2 Οκτωβρίου.

Η S&P Global Commodities at Sea επισήμανε ότι η τελευταία αναφερόμενη θέση του δεξαμενόπλοιου ήταν στις 11 Οκτωβρίου ανατολικά της Σιγκαπούρης, με κατεύθυνση την Κίνα.

Τα δεδομένα του AIS δείχνουν ότι εννέα ημέρες πριν το δεξαμενόπλοιο κατευθυνόταν προς την Ασία.

Η εξέλιξη είναι σημαντική καθώς σηματοδοτεί την ικανότητα του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο ακόμα κι αν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ στα δεξαμενόπλοια.

Παράλληλα, του δίνει εναλλακτικές στην περίπτωση που τα ισραηλινά αντίποινα πλήξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του.

Προηγουμένως, το 90% του αργού πετρελαίου της χώρας φορτωνόταν στον τερματικό σταθμό Kharg δυτικά του Χορμούζ.

Ο τερματικός σταθμός Jask είναι ένα νέο έργο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που φιλοξενεί 20 δεξαμενές αποθήκευσης, συνδεδεμένες με έναν αγωγό μήκους 1.000 χιλιομέτρων από το κοίτασμα Goureh.

Περισσότερες από τις μισές δεξαμενές έχουν ολοκληρωθεί. Η S&P Global είπε ότι τεχνικά σφάλματα καθυστέρησαν το άνοιγμά του.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι 11 από τις 20 δεξαμενές είναι πλέον ολοκληρωμένες, επιτρέποντας την αποθήκευση 5,5 εκατομμυρίων βαρελιών.

Την περασμένη εβδομάδα, υπήρξαν αναφορές ότι οι ιρανικές αρχές αντιμετωπίζουν μια πετρελαιοκηλίδα 6,4 χλμ. από τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού στο Kharg.

Το πετρέλαιο προερχόταν από υποθαλάσσιους αγωγούς.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι εντοπίστηκαν δύο κηλίδες, επικαλούμενο τον Mohammad Shakibi-Nasab, γενικό διευθυντή της περιφερειακής οργάνωσης λιμένων και ναυτιλίας.

Δεν είναι σαφές εάν επηρεάστηκαν οι φορτώσεις των δεξαμενόπλοιων.

Οι αποστολές ιρανικών τάνκερ μειώθηκαν σχεδόν κατά 70% τις πρώτες 10 ημέρες του Οκτωβρίου λόγω των φόβων για αντίποινα του Ισραήλ για την πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Η NITC απομάκρυνε τα πλοία από τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών της στο νησί Kharg κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τα στοιχεία που έλαβε η Iran International υποδηλώνουν ότι η χώρα φόρτωσε μόνο 600.000 βαρέλια την ημέρα τις πρώτες 10 ημέρες του μήνα, από 1,5 εκατομμύρια bpd κατά μέσο όρο τους τελευταίους μήνες.

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλοιων στον τερματικό σταθμό του Kharg από τις 10 Οκτωβρίου.

Οι φορτώσεις συνεχίστηκαν, αλλά είναι πιο αργές από ό,τι συνήθως. Ο όγκος των εξαγωγών υπολογίζεται τώρα σε 800.000 bpd. Έκτοτε, οι αναφορές υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.