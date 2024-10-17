Κίνα: Τον Σεπτέμβριο η χωρητικότητα εκτοπίσματος του εμπορικού στόλου στο 18,7% της παγκόσμιας

Έως το Σεπτέμβριο, ο ναυτιλιακός στόλος της Κίνας είχε χωρητικότητα εκτοπίσματος 430 εκατομμυρίων τόνων, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 18,7% της συνολικής χωρητικότητας εκτοπίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στη Σανγκάη.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο της φετινής χρονιάς, η διεκπεραίωση μεταφορικών φορτίων μέσω των κινεζικών λιμανιών ξεπέρασε τα 11,5 δισεκατομμύρια τόνους, με ετήσια αύξηση 3,7%, ενώ ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων έφτασε στα 200 εκατομμύρια μονάδες ισοδύναμου φορτίου των 20 ποδιών (TEU), με ετήσια αύξηση 8,2%.

Κατά την ίδια περίοδο, ο όγκος της μεταφοράς εμπορευμάτων στην Κίνα με τη συνδυαστική χρήση του σιδηροδρομικού και υδάτινου δικτύου μεταφορών μέσω λιμανιών ξεπέρασε τα 7,78 εκατομμύρια μονάδες ισοδύναμου φορτίου των 20 ποδιών, σε χωρητικότητα φορτίου, με ετήσια αύξηση 17,7%, όπως έγινε γνωστό από την ίδια συνέντευξη Τύπου για την επικείμενη φετινή διοργάνωση της διεθνούς διάσκεψης για τη ναυτιλία, 2024 North Bund Forum.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

