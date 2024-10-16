Ναυτιλία: Συνδεσιμότητα εμπορικών οδών και Πράσινη Μετάβαση

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα σημαντικό γεγονός για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Southeast Europe Connectivity Forum ΙΙ, το οποίο πραγματοποιείται στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2024 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, έχει ως επίκεντρο τη συνδεσιμότητα, με έμφαση σε κρίσιμα θέματα όπως η ναυτιλία και η πράσινη μετάβαση.

Στο φόρουμ πρόκειται να βρεθούν κορυφαίοι εκπρόσωποι του ναυτιλιακού κλάδου, οι οποίοι θα αναδείξουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο διεθνές ναυτιλιακό περιβάλλον, καθώς και κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητάς του.

Ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στην παγκόσμια ναυτιλία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, πρόκειται να παρουσιάσει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή και την προώθηση πράσινων πρακτικών στη ναυτιλία. Η Ελλάδα, ως ηγετική δύναμη στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης της ναυτιλίας.

Στο συνέδριο θα συζητηθεί η συμβολή της Ελλάδας στη διασυνοριακή συνεργασία για την προώθηση της από-ανθρακοποίησης της ναυτιλίας, την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών κοινής αποδοχής και τη διασφάλιση ομαλότητας στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Προς ένα πιο πράσινο μέλλον στη ναυτιλία

Ένα από τα κεντρικά θέματα του φόρουμ αποτελεί η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, όπως ο Δρ. Νικόλαος Λιάπης, Managing Partner ActaNonVerba; Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Τ.-Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, Μέλος ΔΣ ΕΕΝΜΑ, Γιώργος Σουραβλάς, CEO Load Marine S.A., Μέλος ΕΕΝΜΑ, Στράτος Τσαλαμανιός, Co-CEO Mylaki Shipping Agency Ltd and Seaven Tanker & Dry Management Inc, Ταμίας ΔΣ ΕΕΝΜΑ, Αλεξάνδρα Γκανά, Operation Manager, GANMAR Shipping, Μέλος ΔΣ ΕΕΝΜΑ και ο Καθηγητής Άγγελος Παντουβάκης, Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, θα αναλύσουν τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιάσουν λύσεις που αφορούν την ανάπτυξη χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην κατεύθυνση περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων στο επίκεντρο

Οι εξελίξεις στον τομέα της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ) και το πλαίσιο εναρμόνισής της με τις επιταγές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των μεταφορών θα αναλυθούν από εκπροσώπους της shortsea ναυτιλίας στην Ελλάδα και τη διεθνή σκηνή. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν στρατηγικές για την ενίσχυση της ΝΜΑ, και την οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών.

Συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον

Το φόρουμ αποτελεί σημαντική ευκαιρία ουσιαστικού διαλόγου για συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες αναδεικνύουν τρόπους για την προώθηση των διακρατικών συνεργειών και την ανάπτυξη της ναυτιλίας στην περιοχή.

Το Southeast Europe Connectivity Forum αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο βιώσιμο και συνδεδεμένο μέλλον για τη ΝΑ Ευρώπη. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, ως στρατηγικός διαμετακομιστικός κόμβος στην περιοχή.

