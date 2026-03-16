Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μελόνι: «Παρέμβαση στο Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας αποσαφήνισε πως είναι ζωτικής σημασίας η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, κάτι που ανακοίνωσε γραπτώς και στους εταίρους της

«Παρέμβαση στο Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε παρέμβασή της σε εκπομπή του τηλεοπτικού ομίλου Μπερλουσκόνι.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ενισχύσουμε την αποστολή Ασπίδες, άρα μιλάμε για την Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία αποσαφήνισε ότι για την κυβέρνησή της είναι «ζωτικής σημασίας η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, η οποία ήταν σήμερα και αντικείμενο γραπτής ανακοίνωσης με εταίρους της Ιταλίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία Στενά του Ορμούζ
7 0 Bookmark