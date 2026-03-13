Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε μια «ανανεωμένη» αμυντική συμφωνία με το Δουβλίνο, η οποία θα μπορούσε να σημαίνει ότι το Βασιλικό Ναυτικό θα ανταποκρίνεται σε εχθρικά πλοία και άλλα ζητήματα στα ιρλανδικά ύδατα.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στη δεύτερη σύνοδο κορυφής Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, που πραγματοποιήθηκε στο Κορκ την Παρασκευή, επικαιροποιεί μια συμφωνία του 2016 ώστε να περιλαμβάνει τις κυβερνοαπειλές και τη δολιοφθορά κρίσιμων υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2024, ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο απομακρύνθηκε συνοδευόμενο από την Ιρλανδική Θάλασσα, αφού εισήλθε και περιπολούσε σε μια περιοχή που περιέχει κρίσιμους υποθαλάσσιους αγωγούς και καλώδια ενέργειας και διαδικτύου.

Σε μια προφανή αναφορά στη Ρωσία, ο Taoiseach (πρωθυπουργός), Μιχόλ Μάρτιν, δήλωσε: «Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί σε άλλες θάλασσες όπου υπήρξαν παρεμβάσεις, γνωρίζουμε ότι ορισμένα στοιχεία παρατηρούν τα καλώδια και άλλες ζωτικής σημασίας υποδομές, και αυτό είναι το πλαίσιο· είναι για να προστατεύσουμε αυτά και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά εάν συνέβαινε ένα γεγονός».

Ερωτηθείς εάν αυτό θα περιλαμβάνει περιπολίες του Βασιλικού Ναυτικού στα ιρλανδικά ύδατα, είπε ότι «δεν θα υπεισέλθει σε λεπτομέρειες», αλλά «δεν πρόκειται για περιπολίες».

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, δήλωσε: «Αυτό το ανανεωμένο μνημόνιο συνεργασίας εκσυγχρονίζει το πλαίσιο συνεργασίας μας σε τομείς κρίσιμους για την ασφάλεια και των δύο εθνών μας, ιδίως για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων υποθαλάσσιων και κυβερνοαπειλών που μοιραζόμαστε».

Η ευάλωτη θέση της Ιρλανδίας

Η ελλιπής άμυνα της Ιρλανδίας αποτελεί αντικείμενο κριτικής στο εσωτερικό και διεθνώς, εν μέρει επειδή το 75% όλων των διατλαντικών καλωδίων διέρχεται μέσα ή κοντά από την Ιρλανδία, προσδίδοντάς της μια δυσανάλογα μεγάλη στρατηγική σημασία στην Ευρώπη.

Οι αμυντικές της ικανότητες βρίσκονται επίσης στο προσκήνιο, καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ τον Ιούλιο. Η Ιρλανδία δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν διαθέτει υποβρύχια και εφαρμόζει πολιτική ουδετερότητας, έχοντας μία από τις μικρότερες αμυντικές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι το Δουβλίνο θα επωφεληθεί από την ενισχυμένη ασφάλεια που θα παρέχουν οι Γάλλοι κατά τη διάρκεια της προεδρίας της ΕΕ. Ανακοίνωσε επίσης ότι ελπίζει να συνδεθεί με την Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη (JEF), μια συμμαχία υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που εστιάζει στη θαλάσσια ασφάλεια και στην οποία συμμετέχουν 10 μέλη του ΝΑΤΟ.

Η νέα συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας θα σημαίνει στενότερη επαφή μεταξύ των αμυντικών και ναυτικών οργανισμών, σε συνδυασμό με ένα νέο πλαίσιο για τις υποθαλάσσιες υποδομές, για έναν «μηχανισμό συντονισμένης αντίδρασης για την αντιμετώπιση μεγάλων περιστατικών σε υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνίας» που μπορεί να επηρεάσουν τις δύο χώρες.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας, Έλεν ΜακΈντι, δήλωσε την Παρασκευή: «Είμαστε στρατιωτικά ουδέτεροι, αλλά δεν είμαστε ουδέτεροι απέναντι σε καμία από τις απειλές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

«Έτσι, συμβαίνει ήδη να έχουμε πλοία του Ηνωμένου Βασιλείου, για διάφορους λόγους, στρατιωτικούς ή άλλους, στα ύδατά μας. Πρόκειται για τη διασφάλιση ότι, εάν εμφανιστούν απειλές ή ζητήματα, θα έχουμε τις δομές που θα μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε».

Πηγή: skai.gr

