Η Genco αγόρασε capesize μεταχειρισμένο πλοίο για 47,5 εκατ. δολάρια

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ιδιοκτήτρια bulk carrier πλοίων, Genco Shipping & Trading, συμφερόντων του Πέτρου Γεωργιόπουλου, επέστρεψε στην αγορά των μεταχειρισμένων.

Η εταιρεία με έδρα το Μανχάταν, απέκτησε capesize πλοίο κατασκευής του 2016, σε μια συμφωνία ύψους 47,5 εκατ. δολαρίων που θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό μετρητών και από την πιστωτική διευκόλυνση της εταιρείας.

Το πλοίο των 180.000 dwt θα παραδοθεί τις επόμενες 30 ημέρες και θα μετονομαστεί σε Genco Intrepid.

Η τελευταία αγορά της Genco καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η εταιρεία πρόσθεσε στον στόλο της, το cape Genco Reliance που ήταν σε διαδικασία scrubber, για 43 εκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, τέσσερα παλαιότερα πλοία, εκ των οποίων τα τρία capes, που ναυπηγήθηκαν μεταξύ 2008 και 2010, πουλήθηκαν φέτος για περίπου 84 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του John Wobensmith, έχει ένα στόλο 42 πλοίων, εκ των οποίων τα 16 είναι capesize.

«Η εν λόγω αγορά συνάδει με τον στόχο μας για επανεπένδυση των εσόδων από την πώληση παλαιότερων, λιγότερο οικονομικών ως προς την κατανάλωση καυσίμων πλοίων, σε υψηλής ποιότητας capesize πλοία, προκειμένου να αυξήσουμε τη δύναμη των κερδών μας και να εκσυγχρονίσουμε τον στόλο μας», δήλωσε ο John Wobensmith, CEO της Genco.

Συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας εξαγοράς, η εταιρεία έχει επενδύσει από το 2021 περίπου 285 εκατ.δολάρια για να ανανεώσει τη χωρητικότητα των πλοίων της.

Πηγή: skai.gr

