Γκίκας: «Η διατήρηση και η ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης αποτελεί σημαντική υποχρέωση»

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, προσεκλήθη και απηύθυνε χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων - Ταρσανάδων, που πραγματοποιήθηκε στην Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γκίκας σημείωσε πως ο Σύλλογος αποτελεί έναν θεσμικό πυλώνα που διαφυλάσσει και αναδεικνύει τη ζωντανή συνέχεια της ναυτικής παράδοσης και της πολύτιμης τέχνης της ξυλοναυπηγικής στη χώρα μας, ενώ τόνισε ότι «στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η διατήρηση και η ανάδειξη της ναυτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί σημαντική υποχρέωση, στην οποία τα καρνάγια και οι ταρσανάδες κατέχουν κομβικό ρόλο».

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του ρόλου, ο κ. Γκίκας ανέφερε: «Το Υπουργείο έχει προχωρήσει, τα τελευταία χρόνια, σε μια σειρά ουσιαστικών και στοχευμένων παρεμβάσεων όπως:

* Θεσμική κατοχύρωση του ορισμού και της λειτουργίας των καρνάγιων και των ταρσανάδων.

* Επίλυση χρόνιων ζητημάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

* Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καρνάγιων, για την οργανωμένη καταγραφή και εποπτεία του κλάδου.

* Ρυθμίσεις για την παραχώρηση χώρων στον αιγιαλό και στις χερσαίες ζώνες λιμένων, με σαφές και λειτουργικό πλαίσιο.

* Πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων τεχνιτών στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής και της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής, κ.α.».

Ο Στέφανος Γκίκας υπογράμμισε επίσης πως «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τον Βασίλη Κικίλια, στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους του κλάδου, αναδεικνύοντας τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες, την απασχόληση, τον τουρισμό και την εθνική μας οικονομία».

Στο περιθώριο της Συνέλευσης, ο Υφυπουργός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, όπου συζήτησαν το θέμα της δημιουργίας του “Αποθετηρίου των Διατηρητέων Κτηρίων του Αιγαίου’’, που συμφωνήθηκε πρόσφατα.

Πηγή: skai.gr

