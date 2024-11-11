Η Dynacom Tankers συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, προσέθεσε στον κατάλογο παραγγελιών της, τη ναυπήγηση μιας σειράς από product carriers μεγέθους panamax.

Ειδικότερα, η ναυτιλιακή εταιρεία παρήγγειλε μία σειρά δεξαμενόπλοιων LR1 από το κινέζικό ναυπηγείο Yangzijiang Shipbuilding.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η TradeWinds, η Dynacom ανέθεσε στο κινεζικό ναυπηγείο την κατασκευή τεσσάρων product carriers, που θα κινούνται με συμβατικά καύσιμα πλοίων και χωρητικότητας 75,000-dwt.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία έχει υπογραφεί εδώ και αρκετές εβδομάδες αλλά δεν είχε διαρρεύσει.

Μαζί με την παραγγελία αυτών των τεσσάρων πλοίων, η Dynacom έχει παραγγείλει συνολικά έξι πλοία LR1 στο Yangzijiang.

Τα άλλα δύο δεξαμενόπλοια παραγγέλθηκαν πέρυσι και φέρεται να κοστίζει 53 εκατομμύρια δολάρια το ένα.

Οι brokers ανέφεραν ότι αυτός ο τύπος πλοίου κοστίζει περίπου 55 εκατ. το ένα στην αγορά αυτή τη στιγμή.

Πηγές του Yangzijiang αναφέρουν ότι τα πρώτα δύο LR1 tankers θα παραδοθούν το 2026 και τα υπόλοιπα τέσσερα το 2028.

Πέρα από τη σειρά των LR1 που παρήγγειλε στο Yangzijiang, η Dynacom Tankers έχει θέσει υπό κατασκευή άλλα έξι πλοία ίδιου τύπου, τα οποία έχει αναθέσει στο κινέζικό ναυπηγείο New Times Shipbuilding.

Η παραγγελία για την εν λόγω εξάδα πλοίων έγινε πέρυσι και η τιμή ανέρχεται στα 53 εκατ. δολάρια το ένα. Εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα το 2026 και το 2027.

Παραγγελία για τέσσερα ακόμα δεξαμενόπλοια suezmax

Την περασμένη εβδομάδα, η Dynacom συνδέθηκε με την παραγγελία τεσσάρων δεξαμενόπλοιων suezmax στη Samsung Heavy Industries. Η νοτιοκορεάτικη ναυπηγική εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία για τέσσερα πλοία χωρητικότητας 158.000 dwt με την PaxOcean Zhoushan στην Κίνα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Samsung «επιστρατεύει» κινεζικό ναυπηγείο για τη ναυπήγηση νέων πλοίων.

Τα suezmaxes, τα οποία φέρεται να κοστίζουν 83,5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Το Shipping Intelligence Network της Clarksons αναφέρει ότι η Dynacom έχει 42 άλλα νεότευκτα δεξαμενόπλοια σε παραγγελία.

Αυτό περιλαμβάνει οκτώ VLCC, 10 δεξαμενόπλοια suezmax, εξαιρουμένων των τεσσάρων πλοίων της Samsung, και 16 product carriers aframax.

Η κινεζική ναυπηγική εταιρεία Yangzijiang Shipbuilding είναι μια σχετικά νέα εταιρεία στον τομέα των LR1 και πρόσθεσε τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου στο χαρτοφυλάκιό της στα τέλη του 2022, όταν η Evalend Shipping του Έλληνα ιδιοκτήτη Κρίτωνα Λεντούδη παρήγγειλε σε εκείνη τρία πλοία.

Η κινεζική ναυπηγική εταιρεία Yangzijiang Shipbuilding τώρα έχει αναλάβει παραγγελίες για 10 LR1 στο ναυπηγείο της, σύμφωνα με το SIN, και έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την κατασκευή 24 νέων product carrier panamax.

Η κινεζική ναυπηγική εταιρεία έχει προγραμματίσει να παραδώσει το πρώτο της τάνκερ LR1 στην Evalend του Λεντούδη στις αρχές του επόμενου έτους.

