Ψηφιακή η ελληνική ναυτιλία - Το e ναυτολόγιο έτοιμο από τα τέλη του έτους

Ένα σημαντικό κεφάλαιο για τους Έλληνες ναυτικούς αλλά και τις ναυτιλιακές εταιρείες, αποτελεί πλέον η ψηφιοποίηση του ελληνικού ναυτολογίου, που θα πάρει "σάρκα και οστά" έως το τέλος του 2025, αρχές 2026.

Η ψηφιοποίηση του ναυτολογίου θα βοηθήσει πολλαπλά τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΝΑΤ αλλά και τις εκκαθαρίσεις που φτάνουν σήμερα έως τα 6 με 10 χρόνια.

Επίσης θα μπορούν να αντλούνται κρίσιμα στοιχεία για τη ταχύτερη απονομή των συντάξεων των ναυτικών.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα για το ναυτολόγιο είναι εξαιρετικά επίπονη, ενώ η ψηφιακή λειτουργία του ναυτολογίου που θα ακολουθηθεί θα προσφέρει στον Έλληνα ναυτικό κέρδος χρόνου και υψηλής ποιότητα εξυπηρέτηση αλλά και αποφυγή γραφειοκρατίας για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους εργαζόμενους στα πλοία.

Στόχος αποτελεί για την πολιτική της κυβέρνησης αποτελεί επίσης η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Το έργο για το οποίο έχει εξασφαλιστεί από το ταμείο ανάκαμψης χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ η οποία θα κατευθυνθεί προς το υπουργείο Ναυτιλίας περιλαμβάνει έκδοση και άνοιγμα ναυτολογίου, ηλεκτρονικές εγγραφές και μεταβολή, καταχώρηση πληρώματος, προσλήψεις απολύσεις επέκταση θυρίδων, κλείσιμο ναυτολογίου και παρακολούθηση εγγραφών απόπλου και κατάπλου

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 06/11 στη ναυτιλιακή λέσχη Πειραιά από την ΕΚΟ ναυτιλίας της ΝΔ, παρουσιάστηκαν παρουσία εκπροσώπων και φορέων της ναυτιλιακής κοινότητας, προτάσεις και παρατηρήσεις για τη ψηφιοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας είπε ότι το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται με τη στενή συνεργασία του υπ. Εργασίας και Ψηφιακής διακυβέρνησης επισημαίνοντας ότι ήδη έχει εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι ως στόχο έχει να διευκολύνει τους ανθρώπους της ναυτιλίας να γλιτώσουν χρόνους και ταυτόχρονα να παταχθεί η γραφειοκρατία.

Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά το διαγωνισμό του έργου που θα προκηρυχθεί, θα είναι διαθέσιμο για τους ναυτικούς και τις εταιρείες μέχρι το τέλος του 2025 αρχές 2026.

Έφερε παράλληλα ως παραδείγματα την ψηφιακή διαδικασία νηολόγησης των πλοίων μέσω της εφαρμογής e-νηολόγιο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, το e-NEΠA για την ψηφιακή ίδρυση ναυτιλιακής εταιρίας πλοίων αναψυχής και το e-Charter Permission που δίνει τη δυνατότητα έναρξης μιας επαγγελματικής δραστηριότητας εντός της Ελληνικής Επικράτειας πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών κ.α.

"Η εφαρμογή του e-ναυτολογίου δεν αποτελεί απλώς μια καινοτομία, αλλά μια αναγκαία προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας την ευελιξία και την ταχύτητα που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισμός" τόνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χτίζεται μια νέα κουλτούρα και μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Κ. Κυρανάκης: Αναμένουμε και προτάσεις προς όφελος του Έλληνα ναυτικού

Για το θέμα του ψηφιακού ναυτολογίου ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε ότι πριν την έναρξη του διαγωνισμού και τη συμβασιοποίηση με τον ανάδοχο, θα μπορούν να υπάρξουν προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να η εφαρμογή να είναι ωφέλιμη στο τέλος του 2025 και να λειτουργήσει καλά υπέρ του Έλληνα ναυτικού και φυσικά των δημοσίων υπηρεσιών που διαχειρίζονται ένα πολύ μεγάλο όγκο χαρτιών για να πάμε στη νέα ψηφιακή εποχή.

Τόνισε ότι η διαδικασία του ελληνικού ναυτολογίου έως σήμερα γίνεται μόνο δια ζώσης όπου οι εταιρείες και οι ναυτικοί υποβάλουν μεγάλο όγκο δικαιολογητικών που έχουν συλλέξει από διάφορες υπηρεσίες ενώ οι εγκρίσεις και οι επικοινωνίες μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτούν χρόνο .

Παράλληλα πρόσθεσε ότι οι εγγραφές γίνονται χειρόγραφα επί του πλοίου ενώ όταν εξαντλούνται οι θυρίδες του ναυτολογίου οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν ένα νέο βιβλίο σε φυσική μορφή.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι έχοντας κάνει διάγνωση αυτής της προβληματικής αυτής κατάστασης υπήρξε στενή συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να προκηρυχθεί το συγκεκριμένο έργο και να ενταχθεί στο ταμείο ανάκαμψης κάτι που δεν είναι εύκολα αυτονόητο αφού υπάρχει πολύ στενό χρονικό διάστημα.

Τόνισε ότι όταν ανέλαβε ο ίδιος να προχωρήσει τη ψηφιοποίηση του ελληνικού ναυτολογίου βρήκε ένα μικρό αστερίσκο χρηματοδότησης που μπορεί να ήταν και το πιο μικρό έργο του ταμείου ανάκαμψης με ένα ποσό των 120.000 ευρώ.

Είπε ότι πλέον ένα εκατομμύριο ευρώ θα κατευθυνθεί αρχές του χρόνου μέσω του ταμείου ανάκαμψης στο ψηφιακό ναυτολόγιο ενώ στις αρχές του χρόνου θα βγει ο διαγωνισμός όπου ελπίζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ελληνικών σχημάτων που γνωρίζουν καλά τη ναυτιλία και μπορούν να εισφέρουν σε αυτό ώστε να πάμε σε έναν ορίζοντα τέλος του 2025, μάξιμουμ αρχές του 2026, όπου η Ελλάδα θα έχει το ψηφιακό της ναυτολόγιο.

Συμπλήρωσε επίσης ότι πριν την έναρξη του διαγωνισμού και τη συμβασιοποίηση με τον ανάδοχο μπορούν να υπάρξουν προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να η εφαρμογή να είναι ωφέλιμη στο τέλος του 2025 και να λειτουργήσει καλά υπέρ του Έλληνα ναυτικού και φυσικά των δημοσίων υπηρεσιών που διαχειρίζονται ένα πολύ μεγάλο όγκο χαρτιών αυτή τη στιγμή.

Κ.Τσαγκαρόπουλος: Με το e ναυτολόγιο θα μηδενιστούν οι χρόνοι

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος τόνισε ότι με την εφαρμογή του ψηφιακού ναυτολογίου θα μηδενιστούν οι χρόνοι, θα αποφευχθεί η γραφειοκρατία, ενώ θα παρέχεται στους έλληνες ναυτικούς η δυνατότητα άμεσης και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης που είναι πολλαπλά ωφέλιμη και για τη ναυτιλία αλλά και για ένα μεγάλο στοίχημα για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα

"Αν θέλουμε νέους ναυτικούς θα πρέπει να προσέξουμε τις τους παρέχουμε σε αυτό που λέμε ναυτικό επάγγελμα που δεν είναι μόνο οι υψηλές αποδοχές αλλά και η εξυπηρέτηση από το κράτος" είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του ψηφιακού ναυτολογίου θα δώσει κίνητρα σε πολλούς να ασφαλίζονται και να επιλέγουν την ελληνική σημαία και πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Ο κ. Τσαγκαρόπουλος είπε ότι όταν ανέλαβε διοικητής του ΝΑΤ ο μέσος χρόνος αναμονής για τις εκκρεμείς συντάξεις των ναυτικών ξεπερνούσε το 1,5 με 2 χρόνια ενώ αυτή τη στιγμή έχει πέσει στους 2,5 μήνες και στους 4,5 με 5 μήνες όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με επικουρικό και εφάπαξ για όσους έχουν αμιγώς θαλάσσια υπηρεσία και δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση.

Πρόσθεσε επίσης ότι όταν θα έχει ολοκληρωθεί το στοιχείο του ηλεκτρονικού ναυτολογίου η διαδικασία θα διαρκεί πολύ λίγο, κάτι που αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα του Έλληνα ναυτικού και την αξιοπιστία του ασφαλιστικού συστήματος.

