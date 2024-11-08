Συνάντηση με τον Κυβερνήτη του Νότιου Σινά, Α.Ε Major General dr.Khaled Mubarak Hussein Bakri, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στο Υπουργείο.
Στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, βρέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού καθώς και οι προοπτικές σύμπραξης στον τομέα της κρουαζιέρας.
Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, Omar Amer Youssef και μέλη της αιγυπτιακής αντιπροσωπεία, οι συνεργάτιδες του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π., Βασιλική Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και του Υ.ΝΑ.Ν.Π., Φιλίτσα Τούτση, η Διευθύντρια Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού, Σοφία Γιαλούτση και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων, Ευσταθία Ρείνου.
