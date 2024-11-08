Λογαριασμός
Συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου για τον θαλάσσιο τουρισμό και κρουαζιέρα

Ο θαλάσσιος τουρισμός και η κρουαζιέρα ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη, με τον Κυβερνήτη του Νότιου Σινά

Συνάντηση με τον Κυβερνήτη του Νότιου Σινά, Α.Ε Major General dr.Khaled Mubarak Hussein Bakri, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στο Υπουργείο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, βρέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού καθώς και οι προοπτικές σύμπραξης στον τομέα της κρουαζιέρας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, Omar Amer Youssef και μέλη της αιγυπτιακής αντιπροσωπεία, οι συνεργάτιδες του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π., Βασιλική Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και του Υ.ΝΑ.Ν.Π., Φιλίτσα Τούτση, η Διευθύντρια Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού, Σοφία Γιαλούτση και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων, Ευσταθία Ρείνου.

