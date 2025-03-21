Ευρεία σύσκεψη υπό τον Κικίλια για την ασφάλεια και την ετοιμότητα στο Λιμενικό

Ευρείες συσκέψεις πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας με τους Περιφερειάρχες του Λιμενικού Σώματος και εν συνεχεία με όλους τους Λιμενάρχες της χώρας, παρουσία του Υφυπουργού Υ.ΝΑ.Ν.Π. Στέφανου Γκίκα, του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Γεώργιου Αλεξανδράκη, των Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου και λοιπών ανώτατων και ανώτερων στελεχών του Σώματος.

Ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε για θέματα λειτουργίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλα τα μέσα και το προσωπικό ενόψει των ημερών του Πάσχα, αλλά και της επερχόμενης θερινής περιόδου.

Επιπλέον συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, το θέμα των εκτάκτων επιθεωρήσεων που -με απόφαση του Υπουργού- ήδη έχουν ξεκινήσει για όλες τις κατηγορίες των δρομολογιακών πλοίων (επιβατηγών, επιβατηγών-οχηματαγωγών και ημερόπλοιων) και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή να γίνουν σε βάθος και να ολοκληρωθούν εγκαίρως.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι θα είναι σε διαρκή και απευθείας επικοινωνία με κάθε Λιμενάρχη όταν προκύπτει επιχειρησιακή ανάγκη, σημειώνοντας ότι όλοι οι Λιμενάρχες θα πρέπει να είναι στο πεδίο, σε συνεχή ετοιμότητα και εγρήγορση, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, την ασφάλεια και τη σωστή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

«Συνεργάστηκα μαζί σας όσο ήμουν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας έχοντας τριβή, κατά κύριο λόγο, με τον κύριο Αρχηγό και με τους Γραμματείς. Και θα σας στηρίξω οριζοντίως και καθέτως, προκειμένου να μπορέσουμε να “ξεδιπλώσουμε” τις ικανότητές μας και όλα αυτά που έχουμε να δώσουμε. Και είναι πολλά αυτά που έχουμε να δώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

