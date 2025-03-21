Γερμανία: Κατάσχεσε δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο»

Η Γερμανία κατάσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο που βρέθηκε στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της τον Ιανουάριο, και πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος ενός «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για να παρακάμψει τις πετρελαϊκές κυρώσεις, ανέφερε την Παρασκευή το ειδησεογραφικό περιοδικό Spiegel, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας.



Το πλοίο, που είναι σε κακή κατάσταση και έχει σημαία Παναμά, ονομάζεται Eventin, κατασχέθηκε από τις γερμανικές ναυτιλιακές αρχές μετά τον εντοπισμό του στα ανοιχτά του νησιού Ρίγκεν της Βαλτικής Θάλασσας, με αποτέλεσμα το Βερολίνο να επικρίνει έντονα τη Μόσχα.



Το Spiegel ανέφερε ότι έχει εκδοθεί διάταγμα κατάσχεσης για το δεξαμενόπλοιο, πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο το τάνκερ και το φορτίο του περίπου 100.000 μετρικών τόνων πετρελαίου, αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί πλέον γερμανική ιδιοκτησία.



Οι τοπικές τελωνειακές αρχές και το γερμανικό γραφείο εξωτερικών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό από το Reuters.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, το Eventin συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ ως μέρος του λεγόμενου σκιώδους ρωσικού στόλου.

Πηγή: skai.gr

