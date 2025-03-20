Κϊνα: Σε «βαθιά νερά» ο πλουσιότερος άνθρωπος του Χονγκ Κονγκ για την παραχώρηση των λιμένων του Παναμά

Σε «βαθιά νερά» βρίσκεται ο πλουσιότερος άνθρωπος του Χονγκ Κονγκ Λι Κα Σίνγκ. Η επιχειρηματική αυτοκρατορία του μεγιστάνα βρίσκεται στο στόχαστρο του Πεκίνου, αφότου η CK Hutchison Holdings επέλεξε να πουλήσει τα λιμάνια της στο κανάλι του Παναμά, και όχι μόνο, σε μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την αμερικανική επενδυτική εταιρεία BlackRock Inc., εξοργίζοντας την κινεζική κυβέρνηση.



Όπως αναφέρει το πρακτορείο AP την περασμένη εβδομάδα το γραφείο υποθέσεων του Χονγκ Κονγκ του Πεκίνου δημοσίευσε καυστικά σχόλια σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης που υποστηρίζεται από το κράτος σχετικά με την προκαταρκτική συμφωνία της Hutchison, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια του Λι.



Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία και υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ καθώς καλούνται να εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις του Πεκίνου για «εθνική αφοσίωση» με τα δικά τους καπιταλιστικά συμφέροντα στον άλλοτε ελεύθερο από εντολές ασιατικό οικονομικό κόμβο.



Με το προσωνύμιο «Σούπερμαν», ο Λι συγκαταλέγεται στους 50 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, με το Forbes να υπολογίζει την καθαρή του περιουσία στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Λι, 96 ετών, αποσύρθηκε από τη θέση του ως πρόεδρος της CK Hutchison το 2018, και τον διαδέχθηκε ο μεγαλύτερος γιος του Βίκτορ. Αλλά εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του Χονγκ Κονγκ.

Αυτοκρατορία

Η επιχειρηματική του αυτοκρατορία, που ο Λι ξεκίνησε από το μηδέν, αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής στο Χονγκ Κονγκ, από ακίνητα και αλυσίδες σούπερ μάρκετ μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όμιλός του επίσης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής αλυσίδας φαρμακείων Superdrug και της εταιρείας ευρωπαϊκού δικτύου κινητής τηλεφωνίας Three.



Μια θυγατρική της Hutchison εκμεταλλεύεται λιμάνια και στα δύο άκρα της Διώρυγας του Παναμά από το 1997. Αυτός ήταν ένας λόγος που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «κινεζική παρέμβαση» στις λειτουργίες της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού.

Οι δεσμοί του Λι με το Πεκίνο

Η επιρροή του Λι εκτείνεται πέρα από τις επιχειρήσεις. Έχει συναντηθεί με κορυφαίους Κινέζους ηγέτες και έχει υπηρετήσει στην ανώτατη επιτροπή που επέλεξε τον νέο ηγέτη του Χονγκ Κονγκ.

Αλλά ο Λι έχει αντιμετωπίσει κριτική για ορισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Όταν πούλησε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που κατείχε στην ηπειρωτική Κίνα το 2015, ένα άρθρο που δημοσίευσε μια δεξαμενή σκέψης που συνδέεται με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua τον χαρακτήρισε «ανήθικο».



Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας το 2019, ο Λι επικρίθηκε από ορισμένους υποστηρικτές του Πεκίνου γιατί δεν καταδίκασε ευθέως την αναταραχή. Ορισμένοι επιχειρηματίες του Χονγκ Κονγκ υιοθέτησαν εμφανώς πιο σκληρή στάση.

Η συμφωνία για τα λιμάνια του Παναμά

Η CK Hutchison ανακοίνωσε στις 4 Μαρτίου ότι θα πουλήσει όλες τις μετοχές της στη Hutchison Port Holdings και στην Hutchison Port Group Holdings στην κοινοπραξία που περιλαμβάνει τη θυγατρική της BlackRock Global Infrastructure Partners.



Εάν εγκριθεί, η συμφωνία, αξίας σχεδόν 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων (συμπεριλαμβανομένων 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρέους), θα δώσει στην κοινοπραξία τον έλεγχο σε 43 λιμάνια σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών της Διώρυγας του Παναμά. Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει λιμάνια στο Χονγκ Κονγκ ή στην ηπειρωτική Κίνα. Η CK Hutchison επέμεινε ότι η συναλλαγή ήταν καθαρά εμπορικού χαρακτήρα.



Η συμφωνία ευχαρίστησε τον Τραμπ αλλά εξόργισε το Πεκίνο.



Ένα από τα σχόλια των εφημερίδων που υποστηρίζονται από το Πεκίνο περιέγραψε τη συμφωνία ως «προδοσία όλων των Κινέζων» και ανέφερε ότι η εταιρεία του «θα πρέπει να σκεφτεί ποια πλευρά να επιλέξει».



Τα πιο δημοφιλή σχόλια σχετικά με τη συμφωνία στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo τείνουν να είναι περισσότερο επικριτικά παρά ευνοϊκά προς τον Λι.



Εάν το Πεκίνο εντείνει την πίεση στον Λι να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία, η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να απαντήσει με περισσότερες κυρώσεις και περιορισμούς στο Χονγκ Κονγκ και στις κινεζικές επιχειρήσεις και σε ορισμένα φυσικά πρόσωπα.

