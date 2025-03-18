Χρονιά σταθμός ήταν το 2024 για την κρουαζιέρα στη χώρα μας, ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2023 στις συνολικές αφίξεις επισκεπτών στα 48 ελληνικά λιμάνια-προορισμούς που δέχθηκαν κρουαζιερόπλοια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, οι συνολικές αφίξεις πλοίων ανήλθαν σε 5.490 και ο αριθμός των επισκεπτών σε 7.927.709, καταγράφοντας επιπλέον 260 αφίξεις πλοίων και 924.559 επιπλέον επισκέπτες έναντι του 2023.

Αντίστοιχα σε ποσοστιαία βάση το 2024 έναντι του 2023 καταγράφηκε αύξηση 5% στις προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων και αύξηση 13,2% στον αριθμό των επιβατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων σημειώθηκε το 2023 με 5.230 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 7.003.150 επιβάτες.

Οπως τονίζει η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, η διαφορά των ποσοστιαίων μεταβολών μεταξύ πλοίων και επιβατών για τα έτη 2024, 2023 δείχνει ότι η χώρα μας παραμένει ισχυρά ελκυστικός προορισμός για την αγορά της κρουαζιέρας η οποία χάρη στις προσπάθειες των εταιριών, των λιμανιών, των Υπουργείων, τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών αλλά και όλης της αγοράς παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, η οποία όπως δείχνουν οι προκρατήσεις θα συνεχιστεί και για την επόμενη χρονιά.

Πρωτοπόρος σε σχέση με τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας αναδεικνύεται για μια ακόμη χρονιά ο Πειραιάς με 1.730.000 περίπου επιβάτες και ακολουθούν η Σαντορίνη με 1.345.837, η Μύκονος με 1.293.051 και στη συνέχεια η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, η Ρόδος, και το Κατάκολο.

Αναφορικά με τις προσεγγίσεις πλοίων ο Πειραιάς βρίσκεται στην πρώτη θέση με 810 προσεγγίσεις, ακολουθεί η Μύκονος με 768, η Σαντορίνη με 750 και στη συνέχεια η Κέρκυρα, η Ρόδος, το Ηράκλειο, και η Πάτμος.

Τα περισσότερα λιμάνια παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις επιβατών έναντι του 2023 με πρωτοπόρο στην κατάταξη σε απόλυτους αριθμούς τον Πειραιά με 230.000 (+15,33%) και ακολούθως τη Μύκονο με 100.229 (+8,40%), τα Χανιά με 62.202 (+29%), τη Σαντορίνη με 46,869 (+4%) και το Κατάκολο με 10.168 (+ 5%)

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για τη χρονιά που πέρασε για την αγορά κρουαζιέρας είναι η επιλογή των ελληνικών λιμανιών για homeporting. Όπως είναι αναμενόμενο το λιμάνι του Πειραιά πρωτοστατεί στο homeporting με 635 αφίξεις και 1.110.000 επιβάτες που ξεκίνησαν και τελείωσαν το ταξίδι τους από τον Πειραιά. Ακολουθεί το λιμάνι της Κέρκυρας με 54 αφίξεις και 196.057 επιβάτες, το Ηράκλειο με 36 αφίξεις και 135.559 επιβάτες, το Λαύριο με 102 αφίξεις και 132.135 επιβάτες, και η Θεσσαλονίκη με 30 αφίξεις και 18.285 επιβάτες.

Όπως αποδεικνύεται από τα προαναφερθέντα αλλά και από τις παρουσιάσεις των έγκυρων μελετών που αφορούν την κρουαζιέρα στη χώρα μας για το 2024, η κρουαζιέρα αποτελεί ένα σπουδαίο μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για την εθνική οικονομία. Η σημαντική αύξηση του homeporting και η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτές τις προοπτικές και σίγουρα τα οφέλη σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο θα πολλαπλασιαστούν.

Για το 2025, παρά τα ιστορικά ρεκόρ των προηγούμενων ετών αναμένεται μια σημαντική αύξηση των αφίξεων πλοίων και επιβατών που όπως δείχνουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία θα ξεπεράσει το 10%.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος ανταποκρινόμενη στο ρόλο της και σε συνεργασία με τα μέλη της, τους φορείς, την Πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες, στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης της αγοράς της κρουαζιέρας και της λιμενικής βιομηχανίας γενικότερα με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.