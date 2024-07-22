Εφυγε από τη ζωή ο εφοπλιστής Σπύρος Πολέμης

Απεβίωσε στις 21 Ιουλίου ο Σπύρος Μ. Πολέμης επικεφαλής της Seacrest Shipping με έδρα το Λονδίνο. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου (ΝΟΑ), του οποίου ο Σπ. Πολέμης ήταν ιδρυτικό μέλος και επίτιμος πρόεδρος. Επίσης, ήταν πρώην πρόεδρος του Παγκοσμίου Ναυτικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping).

Στην ανακοίνωση του ΝΟΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ήταν "άνθρωπος συνεργάσιμος, μεστός στα λόγια και ενεργός στις πράξεις, με πνευματικές ανησυχίες κι αναζητήσεις, δεν λύγισε στις φουρτούνες της ζωής και αγωνίστηκε μέχρι τέλους".

Η ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου

"Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε την είδηση του θανάτου του επιτίμου προέδρου, ιδρυτικού μέλους επί μακρόν προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και π. προέδρου του Παγκοσμίου Ναυτικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping) ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧ. ΠΟΛΕΜΗ χθες Κυριακή 21 Ιουλίου 2024.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση τον αποχαιρετούν, η Καμάρα που λάτρευε, η Άνδρος που υπεραγαπούσε, η διεθνής εφοπλιστική οικογένεια που χάνει ένα ενεργό μέλος της καθώς ο εκλιπών ήταν ένας ισχυρός εκπρόσωπος της ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου, της Αθήνας, της Νέας Υόρκης. Μεγάλη είναι η απώλεια πρωτίστως για την οικογένεια του Σπύρου Πολέμη, αλλά και για όσους συνεργάστηκαν και πορεύτηκαν μαζί του στη ζωή και στην επαγγελματική δημιουργία.

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ξεχώριζε για το ήθος, την σοβαρότητα, την ευγένεια και τον ακέραιο χαρακτήρα του. Άνθρωπος συνεργάσιμος, μεστός στα λόγια και ενεργός στις πράξεις, με πνευματικές ανησυχίες κι αναζητήσεις, δεν λύγισε στις φουρτούνες της ζωής και αγωνίστηκε μέχρι τέλους."

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με την αναγγελία του θανάτου του ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧ. ΠΟΛΕΜΗ, ο Πρόεδρος Φαίδων Ταμβακάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, σε έκτακτη συνεδρίαση τους σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

Εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και θλίψη για το θάνατο ενός από τους ευεργέτες του τόπου μας, με διεθνή ακτινοβολία

ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧ. ΠΟΛΕΜΗ

και εγκρίνουν την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος:

Εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά στους συγγενείς του εκλιπόντος.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο να παραστεί στην τελετή εκφοράς.

Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

Να κυματίζει μεσίστιος η σημαία του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου μέχρι την ημέρα της κηδείας.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΟΑ.

Αιωνία του η Μνήμη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.