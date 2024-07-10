Με το στόχο την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές και των λοιπών διαδικασιών που εμπίπτουν στον κύκλο της εκμετάλλευσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στην Ελλάδα, θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Ναυλοσύμφωνο», με διευρυμένο πεδίο εφαρμογής περίπου 7.500 επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

Οι διαδικασίες λειτουργίας και οι όροι χρήσης της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου (ΦΕΚ Β΄ 3798/ 1.7.2024).

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας θέσει φέτος σε παραγωγική λειτουργία την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-CharterPermission» -το πρώτο ψηφιακό εργαλείο που αφορά αμιγώς στη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στη χώρα- προχώρησε στην ανάληψη και υλοποίηση της δεύτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Η ΚΥΑ εκδόθηκε προς τον σκοπό επίτευξης, όχι μόνο της ψηφιοποίησης αλλά και της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών που προβλέπεται να διευθετούνται μέσω της εφαρμογής, προσφέροντας τη δυνατότητα της ομαλής μετάβασης από το έντυπο ναυλοσύμφωνο και την υποχρεωτικότητα για φυσική παρουσία στις Αρχές στον, σταδιακά, πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Ειδικότερα, η εφαρμογή προβλέπει τα κάτωθι:

* Να διαλειτουργεί, κατ' αρχήν, με έξι πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

* Αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού της διάρκειας ναύλωσης, η οποία μέχρι σήμερα υλοποιείται μέσω μιας εξαιρετικά σύνθετης γραφειοκρατικής διαδικασίας.

* Ψηφιοποίηση- απλούστευση των διαδικασιών υποβολής στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Υ.ΝΑ.Ν.Π., του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. και της Α.Α.Δ.Ε. των απαιτούμενων στοιχείων (i) του ναυλοσυμφώνου ή (ii) της ιδιοχρησιμοποίησης πλοίου ή (iii) της εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών.

* Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής στις Λιμενικές Αρχές, με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, των ναυλοσυμφώνων, για τον έλεγχο και τη θεώρησή τους και της γνωστοποίησης, προς έγκριση, των κινήσεων της ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου ή των «empty runs», ανά ταξίδι.

* Ψηφιοποίηση της κατάστασης των επιβαινόντων και ψηφιακή τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων.

* Επιβεβαίωση, από τις Λιμενικές Αρχές, της λήψης άδειας απόπλου μέσω της εφαρμογής.

* Εκσυγχρονισμός του προτύπου του έντυπου ναυλοσυμφώνου, το οποίο θα τηρείται μεταβατικά, παράλληλα με το ψηφιακό.

* Η εφαρμογή αποτελεί τον «προπομπό» για την σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης, πλήρως, με ψηφιακό τρόπο.

Η έναρξη ισχύος ταυτίζεται με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, δεδομένης της εν εξελίξει θερινής περιόδου. Για την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου της ΚΥΑ προηγήθηκε διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

