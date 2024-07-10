Σύμβαση για την υλοποίηση του κρίσιμου έργου της αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών στον Λιμένα Βόλου μετά τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”, υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ (PPF), Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ (PPF) αναλαμβάνει την ωρίμανση, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σκοπός του έργου είναι να καταστεί ο Λιμένας Βόλου πλήρως λειτουργικός και να επανέλθει η εξέχουσας σημασίας δραστηριοποίησή του στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να αναδειχθεί εκ νέου ως μια πολύ σημαντική λιμενική υποδομή της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.942.254,93 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

Φορείς υλοποίησης για την εκτέλεση του έργου ορίζονται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων και η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, με Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της ως άνω Γενικής Γραμματείας.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία από το PPF, ώστε να επιλεγεί ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου.

Πηγή: skai.gr

