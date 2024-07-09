Η διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση αλλά και η είσοδος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά «στη νέα εποχή» συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), παρουσία της διευθύνουσας συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), Ισμήνης Παπακυρίλλου, και του διευθύνοντα συμβούλου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, καλωσορίζοντας τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΑΤ, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε ότι «χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές προνομιακής χρηματοδότησης. Ειδικά σε μία περίοδο ευρωπαϊκής αβεβαιότητας, αναμονής και στασιμότητας, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπενθύμισε ότι ΕΒΕΠ και ΕΑΤ έχουν συνυπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, στους στόχους του οποίου εμπεριέχεται και η διερεύνηση των αναγκών και των χρηματοδοτικών κενών των επιχειρήσεων, με έμφαση σε αυτές που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς η περιοχή του Πειραιά, παραδοσιακά, φιλοξενεί τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες και πολλές μικρομεσαίες υποστήριξης της ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ μίλησε για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 δισ. ευρώ, ένα πρόγραμμα το οποίο ανοίγει τις πόρτες των τραπεζών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Όπως τονίστηκε, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB προσφέρουν μειωμένα επιτόκια, χαμηλότερες ή καθόλου εξασφαλίσεις, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, αυξημένη περίοδο χάριτος και χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες εγγύησης. Επιπλέον, σημειώθηκε ότι το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας παρέχει δυνατότητα συγχρηματοδότησης κεφαλαίου και επιδότηση επιτοκίου, χαμηλότοκα δάνεια για επενδυτικά σχέδια, αλλά και για κεφάλαια κίνησης, καθώς και συνδυασμό εγγύησης του δανείου με επιδότηση του επιτοκίου.

Η κ. Παπακυρίλλου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «η ΕΑΤ είναι ένας αναπτυξιακός θεσμός και τρέχει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε με όλες τις τράπεζες για να δημιουργήσουμε προγράμματα που θα διατεθούν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις».

Αντίστοιχα, καλωσορίζοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι το ΕΒΕΠ παρακολουθεί τις εξελίξεις ανάπτυξης της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας και πρόσθεσε ότι αποτελεί θετική εξέλιξη η ανάκτηση και επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που ανοίγει ένα νέο τεράστιο κεφάλαιο για τη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας.

«Όραμα του επιμελητηρίου μας είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας να γίνει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη μίας σύγχρονης ανταγωνιστικής ελληνικής βιομηχανίας, με εξωστρεφή προσανατολισμό, η οποία θα εξυπηρετεί τις απαιτήσεις συντήρησης, επισκευής και κατασκευής εμπορικών και πολεμικών πλοίων, θα παράγει εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και θα απασχολεί άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό», υπογράμμισε ο κ. Κορκίδης.

Μάλιστα, παρατήρησε πως η τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού και ο εκσυγχρονισμός των ναυπηγείων στις σύγχρονες απαιτήσεις «θα δώσει δουλειά σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε πλήθος μικρότερων ναυπηγοεπισκευαστικών και βιομηχανικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή».

Εκτενή αναφορά στην «νέα σελίδα» των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά έκανε ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Οι εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά είναι η μεγαλύτερη αυτοτελής βιομηχανική εγκατάσταση, μετά από τα διυλιστήρια της χώρας. Από τον Μάιο του 2023 άρχισε μία καινούργια περίοδος. Αυτήν τη στιγμή έχουν επισκευασθεί πάνω από 15 πλοία στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Προχθές φιλοξενούσαμε, παράλληλα, πέντε πλοία, που αποτελεί μία εικόνα που έχει να δείξει το Ναυπηγείο πάνω από 15 χρόνια. Είμαστε σε θέση να φιλοξενούμε στις δεξαμενές μας μεγάλα πλοία. Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μάς έχουν εμπιστευθεί πλοία Ελλήνων εφοπλιστών, πλοία από τη διεθνή αγορά, όπως, για παράδειγμα, MSC. Παράλληλα, κάνουμε σημαντικές συντηρήσεις και προγράμματα αναβάθμισης εξοπλισμού και βελτιώνουμε καθημερινά τις υποδομές μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σημείωσε, επίσης, ότι «μόλις το 5% των ναυπηγήσεων γίνεται στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να προχωρήσει η ναυπηγική βιομηχανία εάν είναι αποκλεισμένη από ευρωπαϊκά κονδύλια, που θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας. Μόνο στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών, η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ξοδέψει πάνω από 160 δισ. ευρώ για τη ναυπήγηση πλοίων και υποβρυχίων τα επόμενα 15 χρόνια».

Καταλήγοντας, ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε ότι «στόχος είναι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά να είναι υψηλής παραγωγικότητας, μία πολύ σοβαρή επισκευαστική μονάδα που θα επισκευάζει και πλοία LNG. Θέλουμε, μεταξύ άλλων, να επισκευάζουμε και να κατασκευάζουμε Mega yachts. Τέλος, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά θέλουμε να παραμείνουν ως τα βασικά Ναυπηγεία που εξυπηρετούν το Πολεμικό Ναυτικό σε επισκευές και νέες κατασκευές».

